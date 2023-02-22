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中和藤寮坑溝上游土城段整治 二期工程動工拚年底完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北中和和城路一段沿線為藤寮坑溝，近土城區一帶上游段還未整治，目前水質仍不佳，陸上設施及動線也混亂，二期工程將更新改善。圖為模擬圖。圖／新北水利局提供
新北中和和城路一段沿線為藤寮坑溝，近土城區一帶上游段還未整治，目前水質仍不佳，陸上設施及動線也混亂，二期工程將更新改善。圖為模擬圖。圖／新北水利局提供

藤寮坑溝過去惡臭難聞，水利局去年在中游完成生態復育及整治，廣受地方好評；上游段、大部分位於土城的區域，也不少住宅區，同時也是交通要道，但跟現在整治好的卻有截然不同風貌。新北水利局表示，先前即規畫二期工程，並於本月動工，不只要解決問題，排水過濾及生態布置也都再升級，二期工程預計年底可以完工。

居民表示，該流域上游段汙水放流口未經處理就直接排放至渠道內，影響水質；垂直的擋土牆也顯得了無生機，毫無植栽生長空間。陸上空間多數設施老舊損壞，如一些護欄損壞及穿越動線混亂等，憂心有安全疑慮。整治過後的藤寮坑溝就很好，不只風景漂亮，「門前有小河」，更是能看到豐富動植物生態，因此也希望上游段能趕快整治。

水利局專門委員黃茂松回應，藤寮坑溝一期工程從中正路637巷至嘉慶橋之間，經過整治後生態復育，物種合計達到120種，相當成功，因此也針對上游段規畫二期工程，從嘉慶橋繼續往上游施作至延吉橋，工程已於二月開工，預計年底可以完工。

黃茂松指出，整治上除過去基本的解決汙水問題、復育生態，以及更新陸域設施外，更重要是升級生態工法，要吸引更多水生動植物及鳥類棲息，同時也要將一的700公尺與二期800公尺串連成較長的休閒廊帶，讓民眾與水域共融共好。

黃茂松說明，主要有三大具體升級，第一，目前周邊地區汙水接管持續在做，並以更大的U型石籠過濾系統淨化汙水，讓經過濾的乾淨水排入溝渠中；第二，設置多處透水孔，讓河域中的水能跟地下水交換，水質將更加提升；第三，從橫向及縱向設置有利動植物綠化設施，包含動物通道、鳥類友善棲息處、菱形網增植爬牆植物。

黃茂松提到，另外將既有深槽新設深潭區，好讓更多魚類棲息；陸域部分也將修繕及更新設施、通盤檢查通行動線等，讓居民及到訪民眾有更好體驗，達到生態、防洪及景觀多目標功能。未來還規畫從錦和運動公園一帶往下游段整治，不過還要搭配汙染消減工程，期盼明年能做規畫設計。

水利局補充，「藤寮坑溝排水及大窠坑溪水環境營造統包工程」治理有成，近期還獲「23屆國家建築金獎」，評選為水利工程組／優質建設類「公共建設優質獎」，是國內指標性公共工程評選獎項的肯定。

新北中和和城路一段沿線為藤寮坑溝，近土城區一帶上游段還未整治，目前水質仍不佳，陸上設施及動線也混亂，二期工程將更新改善。圖為模擬圖。圖／新北水利局提供
新北中和和城路一段沿線為藤寮坑溝，近土城區一帶上游段還未整治，目前水質仍不佳，陸上設施及動線也混亂，二期工程將更新改善。圖為模擬圖。圖／新北水利局提供
新北中和和城路一段沿線為藤寮坑溝，近土城區一帶上游段還未整治，目前水質仍不佳，二期整治工程不只改善，升級更大的U型石籠過濾系統淨化汙水。圖／新北水利局提供
新北中和和城路一段沿線為藤寮坑溝，近土城區一帶上游段還未整治，目前水質仍不佳，二期整治工程不只改善，升級更大的U型石籠過濾系統淨化汙水。圖／新北水利局提供

水利局 水質 地下水

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