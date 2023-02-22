進出很不便 汐止拱北里盼增youbike租借站
汐止區汐萬路二段，因為公車少，進出本來就比較不方便，其中明園社區居住人口近千人，就一直希望能夠設置youbike租借站，今(22)日新北市議員張錦豪會勘，針對附近的一塊公有地，希望能夠爭取撥用，設置youbike站。
拱北里長蘇聰賢說，因為明園社區管委會反應住戶進出很不方便，希望在附近能夠設置youbike租借站，早上如果學生要去上課，學生就可以騎著腳踏車到北港國小上學，家長就不需要專車載他們去，還有一些里民要到汐止街上去買菜，如果有youbike可以騎去市場就很方便。
新北市議員張錦豪表示，因為汐萬路二段很多居民在反應希望設置youbike站，那去年已經在這一帶看了幾處地方，那今天再來再重新檢視一下，這邊可以使用的土地申請撥用，目前看中的是橋下拱北福神堂旁國產署的土地，可以請市府養工處申請撥用，再由交通局做youbike的設置。
張錦豪指出，因為在往三段的方向北港國小有youbike站，但是在往一段方向，明園山莊或是附近一帶是居住比較密集的，長期希望有youbike能夠方便去到市區通勤使用，預計一個禮拜內先做鑑界的申請，確定1245這塊地號範圍，再往下一步走。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言