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進出很不便 汐止拱北里盼增youbike租借站

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪會勘，針對汐萬路二段附近的一塊公有地，希望能夠爭取撥用，設置youbike站。圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪會勘，針對汐萬路二段附近的一塊公有地，希望能夠爭取撥用，設置youbike站。圖／觀天下有線電視提供

汐止區汐萬路二段，因為公車少，進出本來就比較不方便，其中明園社區居住人口近千人，就一直希望能夠設置youbike租借站，今(22)日新北市議員張錦豪會勘，針對附近的一塊公有地，希望能夠爭取撥用，設置youbike站。

拱北里長蘇聰賢說，因為明園社區管委會反應住戶進出很不方便，希望在附近能夠設置youbike租借站，早上如果學生要去上課，學生就可以騎著腳踏車到北港國小上學，家長就不需要專車載他們去，還有一些里民要到汐止街上去買菜，如果有youbike可以騎去市場就很方便。

新北市議員張錦豪表示，因為汐萬路二段很多居民在反應希望設置youbike站，那去年已經在這一帶看了幾處地方，那今天再來再重新檢視一下，這邊可以使用的土地申請撥用，目前看中的是橋下拱北福神堂旁國產署的土地，可以請市府養工處申請撥用，再由交通局做youbike的設置。

張錦豪指出，因為在往三段的方向北港國小有youbike站，但是在往一段方向，明園山莊或是附近一帶是居住比較密集的，長期希望有youbike能夠方便去到市區通勤使用，預計一個禮拜內先做鑑界的申請，確定1245這塊地號範圍，再往下一步走。

汐止 張錦豪 腳踏車

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