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內行人曝梅花豬有「病變腫瘤」要少吃？ 農委會晚間發聲了

淡水真理街空地雜草叢生 地方盼能活用綠美化

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區真理街一巷底一座閒置空地雜草叢生，文化里里長彭梅香希望能夠將這一塊閒置荒廢許久的空地進行綠美化。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區真理街一巷底一座閒置空地雜草叢生，文化里里長彭梅香希望能夠將這一塊閒置荒廢許久的空地進行綠美化。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區真理街一巷底一座閒置空地，雜草叢生，除導致環境衛生問題，還引來蚊蟲與類，經文化里里長彭梅香向新北市議員陳家琪與立委洪孟楷陳情，希望能夠將這一塊閒置荒廢許久的空地進行綠美化，為文化里理真理街開闢一座綠化設施場所。

文化里長彭梅香表示，這一塊空地原本是住宅，十多年前有人居住，但在搬遷之後，就閒置於此，而這塊土地的所有權是屬於新北市財政局所有，在這段期間，空地雜草叢生，導致環境衛生問題，還會引來許多的蚊蟲與蛇類，讓鄰近的居民，還有後方就緊鄰的文化國小，非常大的困擾。

新北市議員陳家琪表示，這塊土地過去存在許多問題，而鄰近居住的長者也非常多，因此綠美化之外，也能夠施做一些讓長者運動的體健設施，另外在巷弄當中有許多的廢棄電桿，也會要求相關單位一併移除，美化市容，而在會勘之後希望市府能夠以綠家園專案來施作，讓這廢棄許久的空地，可以活化讓居民有個完善休憩空間使用。

淡水 綠美化 洪孟楷

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