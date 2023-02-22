淡水真理街空地雜草叢生 地方盼能活用綠美化

新北市淡水區真理街一巷底一座閒置空地，雜草叢生，除導致環境衛生問題，還引來蚊蟲與蛇類，經文化里里長彭梅香向新北市議員陳家琪與立委洪孟楷陳情，希望能夠將這一塊閒置荒廢許久的空地進行綠美化，為文化里理真理街開闢一座綠化設施場所。

文化里長彭梅香表示，這一塊空地原本是住宅，十多年前有人居住，但在搬遷之後，就閒置於此，而這塊土地的所有權是屬於新北市財政局所有，在這段期間，空地雜草叢生，導致環境衛生問題，還會引來許多的蚊蟲與蛇類，讓鄰近的居民，還有後方就緊鄰的文化國小，非常大的困擾。

新北市議員陳家琪表示，這塊土地過去存在許多問題，而鄰近居住的長者也非常多，因此綠美化之外，也能夠施做一些讓長者運動的體健設施，另外在巷弄當中有許多的廢棄電桿，也會要求相關單位一併移除，美化市容，而在會勘之後希望市府能夠以綠家園專案來施作，讓這廢棄許久的空地，可以活化讓居民有個完善休憩空間使用。