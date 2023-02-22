防災不分你我 淡水民生里媒合企業簽防災備忘錄

新北市政府鼓勵企業參與地方防災事務，期盼形成密切的夥伴關係，並有助於災害防救工作推展。昨(21)日淡水區民生里媒合在地企業，與新北市淡水區公所簽署「防災合作備忘錄」，希望結合行政組織與企業能量，共同促進地區防救災能力提升。

淡水區長巫宗仁表示，淡水區公所導入「企業防災」概念，使民間企業，納入防救災資源，建立公、私部門防災合作關係，而這一次民生里這次媒合了，森原建設股份有限公司、興鴻暘建設股份有限公司，另外還有協龍通運股份有限公司與淡水汽車客運股份有限公司，都與區公所簽防災合作，在災害發生時，能夠協助災民安置的運輸，還有重機具的支援。

民生里陳李明緣表示，淡水民生里是第一個成立自主防災社區的里別，在社區防災上做了許多的演練，另外也與在地企業合作防災備忘錄，而這一次媒合了2家建設公司，與淡水區公所的2家客運公司，對於淡水災害潛勢類別多，每年的汛期前、後或災害發生期間都有許多整備、應變工作需要執行，透過企業、社區與政府三方結合，建置完善的災害防救網，是防災工作的重點目標。