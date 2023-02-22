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丟垃圾連手機也一起丟 瑞芳清潔隊給力找回

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳民眾丟資源垃圾時不小心把手機也給一起丟了，清潔隊人員在滿山滿谷的資收物中，靠著手機定位，找回手機。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳民眾丟資源垃圾時不小心把手機也給一起丟了，清潔隊人員在滿山滿谷的資收物中，靠著手機定位，找回手機。圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區清潔隊前兩日接獲里長通報，有民眾手機遺失，一查定位才發現是在八分寮，才想起應該是丟資源垃圾時不小心把手機也給一起丟了，幸好發現得早，清潔隊人員在滿山滿谷的資收物中，靠著手機定位，找回手機，也讓民眾直呼很幸運。

民眾常常在整理家中時，誤把貴重物品也跟著一起丟進垃圾車，瑞芳區兩日前發生民眾把手機丟進垃圾車，幸好發現得早，里長趕緊請清潔隊協助，在滿山滿谷的資收物中，靠著手機定位和有剩餘電量，幸運找回手機。

瑞芳區清潔隊隊長吳河勇說，請民眾在整理家中垃圾或大型廢棄物時，一定要確認沒有夾貴重物品，否則一旦跟著垃圾車載走，很難找回，這次是因為民眾善用手機定位功能，再加上隊員熱心協助在成堆的回收物中翻找，才能在這麼快的時間內找回。

龍鎮里里長林文清說，手機定位功能雖然耗電，但是在發生遺失時真的可以派上用場，在此也感謝瑞芳清潔隊吳隊長及班長的協助，協助鄉親找回手機。

瑞芳 垃圾車

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