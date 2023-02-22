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石門出磺口農場打造生態棲地 要復育原生青鱂魚

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區出磺口農場打造天然的生態復育棲地，未來將復育原生種青鱂魚。圖／紅樹林有線電視提供
石門區出磺口農場打造天然的生態復育棲地，未來將復育原生種青鱂魚。圖／紅樹林有線電視提供

石門區出磺口農場致力於生態的復育，希望能夠將過往兒時豐富的動植物生態給找回來，近來也在農場水田區裡再開闢一塊新場域，並且用竹子圍起，打造天然的生態復育棲地，未來將復育原生種青鱂魚，一來讓生態更多元，二來也讓來到農場體驗的親子，有更多的生態體驗內容。

出磺口農場陳國志說，近來再開闢一塊新場域，儲水也讓水流動，要來復育青鱂魚，因為青鱂魚的棲地比較講究，需要在水源頭，所以特別選擇較高的土地，再將這個棲地用竹子圍起來，讓以後來到這裡的親子走起來有安全感，也增加美觀。

應用山中自己種植的竹子，編織成一個矮圍籬，讓這片棲地與周邊的水田有點區隔，但又不會太過封閉遮擋著遼闊的山谷景緻，還有故意留下口徑比較大的竹子接水，出磺口農場陳國志說，這可不是要養蚊子，而是選擇青蛙可以跳躍到的高度，要讓艾氏樹蛙等蛙類產卵，讓生態豐富起來。

出磺口農場陳國志表示，每一個小細節都以生態復育為出發點來考量，出磺口農場期待將山區的景緻優美帶給造訪的民眾之餘，也要讓生態的多元與充滿生氣的感動帶給大家，希望能夠因此產生共鳴，一起來守護我們所生長的這片土地。

親子 石門 樹蛙

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