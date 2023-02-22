快訊

起飛時「機件異常」騰雲無人機衝出跑道 中科院：主起落架及螺旋槳損傷

副機師心臟病發駕駛艙身亡... 機長降落才驚覺：以為在裝睡

樹林火車站遺失物拍賣 1.3萬標走Switch含7遊戲爽翻

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市樹林火車站今早舉辦遺失物拍賣，包括相機、腳架、PSP、SWITCH等物品皆是拍賣物品之一。圖／記者李定宇翻攝
新北市樹林火車站今早舉辦遺失物拍賣，包括相機、腳架、PSP、SWITCH等物品皆是拍賣物品之一。圖／記者李定宇翻攝

新北市樹林火車站今早舉辦遺失物拍賣，包括相機、腳架、PSP、SWITCH等物品皆是拍賣物品之一，其中最受矚目的任天堂遊戲機SWTICH掌機被1.3萬元標走，打開一看竟有7款遊戲，讓民眾大呼：值得！

今天上午新北市樹林火車站湧入超過百位民眾，大家都衝著遺失物拍賣而來，拍賣商品包括相機腳架、高爾夫球桿、手錶、PSP、SWITCH、香奈兒包包等物品，大部分起標價都是百元或千元起標，大部分商品以數百元或數千元價格標出。

但其中最受矚目的就是任天堂SWITCH主機，該主機以1.3萬元價格得標出後，得主打開發現裡面還包括7款遊戲，讓得主直呼值得。車站員工表示，遺失物品都是2018至2020年的遺失物，經遺失公告超過兩年未有人認領，因此所有權轉為車站所有後依法標出。

今天上午新北市樹林火車站湧入超過百位民眾，大家都衝著遺失物拍賣而來。記者李定宇／攝影
今天上午新北市樹林火車站湧入超過百位民眾，大家都衝著遺失物拍賣而來。記者李定宇／攝影

任天堂 火車站

延伸閱讀

好萊塢超級任天堂世界開幕！宮本茂拾初衷談沉浸體驗：希望遊客親自爬上旗桿

錯怪了…玩手遊才不是最耗電！實測結果曝光「相機」才吃電王者

台鐵樹林站拍賣遺失物 精品包掉滿皮屑不拍銷毀

《決勝時刻》如何在Switch上運行？ 微軟總裁：會確保按照玩家期望的方式

相關新聞

監委大湖公園現勘里民被拒門外 游淑慧：會不會太難看？

監察委員范巽綠、蘇麗瓊今天上午前往大湖公園會勘，現場有反對大湖公園開放舉辦SUP獨木舟活動的居民陳情，但現場不僅有大批警...

樹林火車站遺失物拍賣 1.3萬標走Switch含7遊戲爽翻

新北市樹林火車站今早舉辦遺失物拍賣，包括相機、腳架、PSP、SWITCH等物品皆是拍賣物品之一，其中最受矚目的任天堂遊戲...

蘇巧慧爭取800萬 新北育林國小教室升級成為電影院

立法委員蘇巧慧今出席新北市樹林區育林國小視聽教室啟用典禮，蘇巧慧表示育林國小視聽教室先前設備十分老舊，不僅座位數不足、影...

環狀線轉彎噪音吵死人 新北捷運局：民眾測分貝不專業

新北市有板橋居民在環狀線周邊被尖銳噪音聲干擾，自行測出95分貝的高音，批新北市捷運局屢說會改善噪音，但仍無成效。新北市捷...

大陳都更最後一塊拼圖 單元1、4今公告招商

新北住中心去年啟動大陳單元3公辦都更，順利完成選配及報核，近期即將進入審議尾聲。新北住都中心表示，讓大陳地區居民期盼已久...

年供6億度「新北電力心臟」 台電新民變電所大樓今啟用

位於新北市新版特區的台電新民多功能變電所大樓，今辦啟用典禮。經濟部次長兼台電代理董事長曾文生說，新民多功能變電所大樓3項...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦