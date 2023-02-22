樹林火車站遺失物拍賣 1.3萬標走Switch含7遊戲爽翻

新北市樹林火車站今早舉辦遺失物拍賣，包括相機、腳架、PSP、SWITCH等物品皆是拍賣物品之一，其中最受矚目的任天堂遊戲機SWTICH掌機被1.3萬元標走，打開一看竟有7款遊戲，讓民眾大呼：值得！

今天上午新北市樹林火車站湧入超過百位民眾，大家都衝著遺失物拍賣而來，拍賣商品包括相機腳架、高爾夫球桿、手錶、PSP、SWITCH、香奈兒包包等物品，大部分起標價都是百元或千元起標，大部分商品以數百元或數千元價格標出。