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蘇巧慧爭取800萬 新北育林國小教室升級成為電影院

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
立法委員蘇巧慧(左四)今出席新北市樹林區育林國小視聽教室啟用典禮。記者李定宇／攝影
立法委員蘇巧慧(左四)今出席新北市樹林區育林國小視聽教室啟用典禮。記者李定宇／攝影

立法委員蘇巧慧今出席新北市樹林區育林國小視聽教室啟用典禮，蘇巧慧表示育林國小視聽教室先前設備十分老舊，不僅座位數不足、影音燈光設備缺乏、資訊設備老舊，更有多項設備已經損壞不堪使用，為盡速改善視聽教室狀況，蘇巧慧說她向中央爭取將育林國小視聽教室納入教育部國教署「視聽教室優化」計畫，成功爭取八百萬元，讓視聽教室煥然一新。

蘇巧慧表示，將育林國小納入「優化視聽教室」計畫後，不只座位數擴充、影音資訊燈光設備換新，座椅更全面升級為符合人體工學的視聽座椅，讓視聽教室享有劇院級的視聽享受，期盼幫助學校推行多元化教學，創造優質的學習環境。蘇巧慧說，育林國小原先的視聽教室使用超過三十年，不僅許多設備年久失修，教室動線不佳僅有單一出入口，影響師生藝文活動，更有逃生安全疑慮。

蘇巧慧表示，疫情之後線上學習成為新常態，師生開始習慣跳脫紙本講義，借重多媒體工具，擁抱多樣、靈活的學習方式，蘇巧慧說，擁有多元化的教學空間，對學校而言顯得更為重要，很感謝透過教育部的專案計畫，能夠升級育林國小老舊的視聽教室，使其符合現代教學需求。

育林國小校長張維中表示，非常感謝蘇巧慧牽線中央資源，挹注校方經費，讓視聽教室能夠順利優化。校長說，過去學生們經常抱怨視聽教室的塑膠椅子損壞破舊，老師也常反應影音設備過時難以操作，改造後，他說不只坐椅更舒適，設備也符合教學需求，整體學習品質大幅提升。

蘇巧慧說她向中央爭取將育林國小視聽教室納入教育部國教署「視聽教室優化」計畫，成功爭取八百萬元，讓視聽教室煥然一新。記者李定宇／攝影
蘇巧慧說她向中央爭取將育林國小視聽教室納入教育部國教署「視聽教室優化」計畫，成功爭取八百萬元，讓視聽教室煥然一新。記者李定宇／攝影

蘇巧慧 教育部

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