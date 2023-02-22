環狀線轉彎噪音吵死人 新北捷運局：民眾測分貝不專業

新北市有板橋居民在環狀線周邊被尖銳噪音聲干擾，自行測出95分貝的高音，批新北市捷運局屢說會改善噪音，但仍無成效。新北市捷運局表示，民眾無專業儀器測量，「數字僅供參考」，市府測都沒問題。民代痛批，新北市捷運局處理2、3年也沒解決，根本沒把民眾感受當一回事，不要總是執著數字，重點是民眾感受。

新北市環狀線在轉彎時，都會出現尖銳又刺耳的噪音。有民眾因為住在縣民大道與文化路、新站路交叉口，被吵到受不了，自行測試分貝數，未料竟出現高達95分貝的音量，已經達到傷害人耳的程度。

民眾陳小姐說，新北環狀線噪音問題早在2019年就說要改善，但到現在仍無成效，95分貝已經屬會傷害人耳的程度，住在這附近真的很倒霉，只要列車經過，就會聽到震耳欲聾的轉彎噪音，真的很痛苦。

新北市捷運局表示，縣民大道及文化路車流量大背景噪音干擾影響量測數值，無法消彌背景噪音及連續量測，所以無法判定是捷運音量所產生之音源。且一般民眾以手機App或是市售簡易型檢測計所測得之音量數據，因未依規定程序確認及數據校正，故多屬參考性質，無法作為評估依據。

捷運局指出，目前環狀線全線音量分貝均符合陸上運輸系統噪音管制標準規定，不超過第四類管制區最大音量85分貝，及平均日間均能音量75分貝。

新北市議員戴瑋珊表示，噪音除分貝標準外，人民感受才是最重要的，附近居民每天都得聽到這樣的噪音，長期來說是種折磨，捷運局應想辦法處理噪音問題，譬如將隔音牆從半罩式改成全罩式也是方法之一，新北市府現在收回環狀線經營權，更應積極處理。

新北市議員葉元之指出，之前就有民眾向他抱怨，每天都被尖銳噪音吵到快崩潰，捷運局說要改善，花了2、3年，認為新北市捷運局根本沒有把這當一回事。新北捷運局不應老是執著於數字，要有同理心，重點是民眾的感受，一定要積極處理，正在興建的捷運也要注意這個問題。

另外，鑑於環狀線噪音問題，日前泰板輕軌說明會上也有民眾指出，雖泰板輕軌走多平面道路，但10公里距離就有7、8個轉彎處，尤其橫跨大漢溪的部分做高架路段與環狀線相似，民眾擔心恐有噪音隱患，希望市府未來興建時能多加留意。