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監委大湖公園現勘里民被拒門外 游淑慧：會不會太難看？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
監察委員范巽綠、蘇麗瓊今天上午前往大湖公園會勘，現場有反對大湖公園開放舉辦SUP獨木舟活動的居民陳情。圖/引用自游淑慧臉書
監察委員范巽綠、蘇麗瓊今天上午前往大湖公園會勘，現場有反對大湖公園開放舉辦SUP獨木舟活動的居民陳情。圖/引用自游淑慧臉書

監察委員范巽綠、蘇麗瓊今天上午前往大湖公園會勘，現場有反對大湖公園開放舉辦SUP獨木舟活動的居民陳情，但現場不僅有大批警力維安，居民陳情也被拒於門外。國民黨議員游淑慧今天在臉書批評「會不會太難看？」這個國家監委出巡和總統一樣，不讓人民靠近，把人民意見拒之於門外，真的很可悲。

先前有民間團體監察委員陳情，指他們向台北市政府申請大湖公園舉辦SUP獨木舟活動，並盼常態化方式辦理，卻遭北市府以裁量性理由為難否准。范巽綠、蘇麗瓊今天上午十點半前往大湖公園會勘，並聽取北市公園處簡報。

由於周邊居民一早也前往陳情，訴求應守護大湖公園生態，並舉出布條反對開放大湖公園從事SUP獨木舟活動，不過現場大批警力將陳情人士隔開，游淑慧今天在臉書批評，監察委員的角色是監督公務員的怠惰失職，聽取人民的陳情聲音。但「里長是暴民嗎？里民是刁民嗎？現場警察人數有必要一對一盯里民嗎？」

游淑慧也問監委，「這是和周邊里民生活環境相關的議題，却連進入旁聽或發表意見都不許。那您們來幹嘛啊？」「擺出官威嗎？警察的體力和時間，都浪費在保護大官不被驚擾。」

游淑慧說，不就是監察委員調查大湖公園要不要開放獨木舟活動的現場嗎？監委調查這個議題已經很瞎，現場這種場面更扯，為何不讓四方有對話討論的機會。

游淑慧說也問監察委員，「為什麼不調查缺蛋問題？」「為什麼不調查台電巨額虧損問題？」「為什麼不調查陳宗彥事件涉及吃案洩資問題？」

監察委員范巽綠、蘇麗瓊今天上午前往大湖公園會勘，現場有反對大湖公園開放舉辦SUP獨木舟活動的居民陳情。圖/引用自游淑慧臉書
監察委員范巽綠、蘇麗瓊今天上午前往大湖公園會勘，現場有反對大湖公園開放舉辦SUP獨木舟活動的居民陳情。圖/引用自游淑慧臉書
現場大批警力將陳情的居民隔開。圖／引用自游淑慧臉書
現場大批警力將陳情的居民隔開。圖／引用自游淑慧臉書

游淑慧 獨木舟 北市

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