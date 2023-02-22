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大陳都更最後一塊拼圖 單元1、4今公告招商
新北住中心去年啟動大陳單元3公辦都更，順利完成選配及報核，近期即將進入審議尾聲。新北住都中心表示，讓大陳地區居民期盼已久的更新單元1、4全面啟動，今天公告招商徵求出資人，預計3月舉辦招商說明會，最快今年第三季評選出最優出資人並簽約。
新北住都中心表示，大陳地區短短一年內，變成歷來整合速度最快的公辦都更案。回顧大陳單元3，住都中心採取全新招商模式，由中心擔任實施者負責整合，權利變換過程全部公開透明，住戶不需互相猜忌，能放心信任市府，興建廠商則只需專注於提供技術與挹注資金，大幅降低開發風險。
新北住都中心在單元3利用3D模擬實境協助住戶完成選配，並成立駐點「推陳出新站」，提供最直接的諮詢管道，即時處理住戶疑問，經由駐點人員逐戶拜訪，傾聽在地聲音建立互信，整合過程中雖遇過無法取得聯繫的屋主、需透過親人協助的長輩、找不到所有權人等種種困難，但在團隊與熱心住戶齊心努力下都逐一克服，如今已完成小組審議，準備接下來的聽證會及都更大會，也為推動單元1、4累積經驗值，大陳地區都更版圖即將圓滿。
新北住都中心副執行長錢奕綱指出，推動大陳更新單元1、4公辦都更是中心今年的重大任務，全案將近660戶還有近千位相關權利人，基地面積高達8400多坪，現況環境老舊、增改建情形嚴重。目前單元1、4住戶參與都更意願皆已超過9成，突顯住戶積極參與都更，期盼未來新建築完工後，大幅提升居住環境品質，使永和大陳榮景再現。
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