大陳都更最後一塊拼圖 單元1、4今公告招商

新北住中心去年啟動大陳單元3公辦都更，順利完成選配及報核，近期即將進入審議尾聲。新北住都中心表示，讓大陳地區居民期盼已久的更新單元1、4全面啟動，今天公告招商徵求出資人，預計3月舉辦招商說明會，最快今年第三季評選出最優出資人並簽約。

新北住都中心表示，大陳地區短短一年內，變成歷來整合速度最快的公辦都更案。回顧大陳單元3，住都中心採取全新招商模式，由中心擔任實施者負責整合，權利變換過程全部公開透明，住戶不需互相猜忌，能放心信任市府，興建廠商則只需專注於提供技術與挹注資金，大幅降低開發風險。

新北住都中心在單元3利用3D模擬實境協助住戶完成選配，並成立駐點「推陳出新站」，提供最直接的諮詢管道，即時處理住戶疑問，經由駐點人員逐戶拜訪，傾聽在地聲音建立互信，整合過程中雖遇過無法取得聯繫的屋主、需透過親人協助的長輩、找不到所有權人等種種困難，但在團隊與熱心住戶齊心努力下都逐一克服，如今已完成小組審議，準備接下來的聽證會及都更大會，也為推動單元1、4累積經驗值，大陳地區都更版圖即將圓滿。