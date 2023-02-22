跨越宗教之別 頂泰山巖捐贈30萬元給天主教奇蹟之家

新北市市定古蹟頂泰山巖將今年新春活動的過平安橋所得款項30萬元，捐給給天主教主顧修女會奇蹟之家，作為興建家園使用，奇蹟之家主任邱加瑜今天上午到頂泰山巖贈送感謝錦旗，謝謝社會大眾的愛心。

頂泰山巖初一到初五舉辦迎春過平安橋活動，今年疫情舒緩，信眾參拜踴躍，所得二十多萬元，超過去年的16萬元，經董監事會會議決議，補足為30萬元，全數捐贈給奇蹟之家，支持他們興建新家園募款。

頂泰山巖董事長李秋益說，近年的平安橋活動所得，都是捐給輔仁大學附設醫院作為醫療急難救助暨社會服務基金。今年奇蹟之家正在興建新建築，增加照顧的量能，有及時的需要。信眾的錢來自十方，迴向十方，無論醫療還是照顧長輩，都是佛教的善意和結緣。

邱加瑜說，興建新家園經費8千9百萬元，除了貸款，更需要社會捐輸。很感謝頂泰山巖的慷慨，不分宗教跨界響應。而奇蹟之家照顧失能失智及亞健康長者，也是不分宗教，大家共同為社區關懷與照顧服務努力。這些平安橋活動款項都是小額隨喜的善意，他們感受社會大眾的愛心，也收到滿滿的祝福。