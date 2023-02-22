北市府樓梯堆雜物像儲藏室 議員批：防災意識不足

土耳其大震造成嚴重死傷，防災觀念應受重視，北市議員鍾佩玲指出，她發現北市府市政大樓一樓，不只有多處出入口封閉，無法開啟，市府地下停車場通往地面層之兩處直達樓梯，遭堆置推車、梯子及纜線等雜物，宛如儲藏室，恐釀公安危機，若北市發生重大危難需緊急疏散時，影響逃生。北市公管中心指出，目前雜物已全部清除，未來將每周至少加強一次巡檢停車場。

鍾佩玲指出，依「加強建築物公共安全檢查及取締執行要點」規定，避難層出入口及避難層以外樓層出入口，不得封閉或阻塞，另依北市消防公安聯合稽查及台北市建築物公共安全自我檢核表規定項目，「安全梯」、「直通樓梯」及「緊急進口」是否遭封閉、阻塞、改造致妨礙逃生避難，都是必看項目，市府自己卻有疏失。

鍾佩玲表示，北市府地下停車場通往地面層的直達樓梯，遭堆置雜物，地下停車場又為市府員工防空避難之場域，試想，若真發生緊急危難需至地下停車場避難，停車場出入口恰巧損毀，宛如儲藏室的直通樓梯，不會嚴重影響員工避難後的疏散速度？

蔣萬安就任已過半百日，鍾佩玲說，蔣萬安對於各項事務應更加敏銳，1月18日市長親自率隊去錢櫃突襲檢查公安，但在面對土耳其大震，有親自了解一下市府防救災設施是否正常運作？市府大樓的安全梯及緊急安全門有無問題？「公安聯檢」不應淪為作秀工具，市長是市府員工的大家長，唯有多一份細心，才能讓市府員工可以在安全無虞的環境下工作。

公管中心表示，經查市政大樓地下停車場該區確有堆放雜物情形，瞭解後是某機關整修施工，在樓梯下方空間暫放物品，目前已全部清除，未來公管中心將每周至少加強一次巡檢停車場，避免類似情形發生。