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蔣市府首度出訪 李四川「先探路」與小池百合子交流

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今受訪也證實，他已指派李四川作為代表在二二八連假期間出訪。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安今受訪也證實，他已指派李四川作為代表在二二八連假期間出訪。記者蘇健忠／攝影

台北市副市長李四川2月26日將代表市長蔣萬安出訪日本，並與東京都知事小池百合子會面，並進行城市交流。台北市長蔣萬安今天受訪也證實，他已指派李四川作為代表在二二八連假期間出訪。李四川表示，此行是先為蔣萬安探路，也會為蔣捎上親筆信給小池百合子。

李四川的日本出訪行程從2月26日至3月1日，據了解，北市府是在去年12月底就收到日本東京都知事小池百合子的邀請，蔣萬安為了出席台北二二八紀念活動，這次才改派李四川出訪日本。

這次的全球城市網絡永續高峰會包括美國洛杉磯、南韓首爾等幾座大城市的市長、副市長開會與談，北市府將分享台北市的淨零排放氣候變遷議題，發表8分鐘演講。

李四川受訪表示，由於台北市與首爾市為姐妹市，首爾市預計將派副市長出席，屆時希望也可與對方進行城市交流；至於此行是否是先為蔣萬安未來出訪行探路，李四川不諱言稱是，並表示將會為蔣捎上親筆信給小池百合子。

這次台北市將針對住商、運輸、廢棄物等淨零碳排議題，與全球各城市分享台北市的經驗，這次的出訪行程成員會以精簡、輕便為原則，由國際事務組陪同。

李四川 蔣萬安

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