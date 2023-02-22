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變電所藏身地底 「新北電力心臟」工作站進駐新板特區

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
台電新民多功能變電所大樓，地下2至4樓別有洞天，目前規畫為配電變電所，年供電超過6億度，一般人難以一睹全貌。記者杜建重／攝影
台電新民多功能變電所大樓，地下2至4樓別有洞天，目前規畫為配電變電所，年供電超過6億度，一般人難以一睹全貌。記者杜建重／攝影

台電北南區處22 日上午於新民多功能變電所大樓舉辦喬遷啟用典禮，台電代理董事長曾文生、總經理王耀庭與眾人共同見證祝賀。

台電新民多功能大樓座落在新板特區，大樓地底藏身一座堪稱「新北電力心臟」的變電所，供應新板特區與板橋三鐵共構穩定電力，變電所之上，除設有首座綠能展館，還有知名集團餐廳，而雙北最大服務單位「台北南區營業處」300人也正式進駐，並在今日上午舉行啟用典禮。

台電表示，北南區處進駐後提供民眾便捷洽公新據點，亦透過電力設施結合多元運用，創造都市空間有效利用，期望一同豐富新板商圈風貌。

北南區處處長黃銘宏表示，北南區服務範圍涵蓋台北市文山及新北市板橋、永和、中和、新店等10大行政區，用戶數近百萬，為雙北最大區處，共有300名同仁自原四川路舊大樓進駐新板特區新民大樓，成為北部第一個設在變電所上的服務單位，區處新址位於8樓的服務中心，室內空間達200坪，提供民眾繳付電費、辦理各項用電申請業務。而區處大樓緊鄰交通樞紐板橋車站，周遭更有新北市政府、稅捐稽徵處及各大百貨商場和飯店，大樓2樓即可連接麗寶百貨及新板特區空廊，方便民眾「辦公、生活一條龍」。

台電說明，新民多功能變電所大樓樓高85公尺，包含地上17層、地下 4 層共21 樓層。其中，地下2樓至地下4樓別有洞天，當初即為因應新板特區用電需求成長，並提供高鐵、捷運、台鐵三鐵共構穩定電力，因而規劃興建新民配電變電所，目前年供電超過6億度，等同15萬個家庭用戶一年用電量。

台電指出，新民大樓地下變電所為一次配電變電所，坐落於新板特區南側，為多目標大樓建構之地下化變電所，機電設備裝設於大樓地下 1～4樓，大樓主體為本公司台北南區營業處。

北南區服務處為雙北最大區處，8樓的服務中心空間達200坪。記者杜建重／攝影
北南區服務處為雙北最大區處，8樓的服務中心空間達200坪。記者杜建重／攝影
台電新民多功能變電所大樓，地下2樓至地下4樓規劃為配電變電所，目前年供電超過6億度。圖為氣封開關設備，匯流排機組。記者杜建重／攝影
台電新民多功能變電所大樓，地下2樓至地下4樓規劃為配電變電所，目前年供電超過6億度。圖為氣封開關設備，匯流排機組。記者杜建重／攝影
台電新民多功能變電所大樓，地下2樓至地下4樓規劃為配電變電所，年供電量等同15萬個家庭用戶一年用電量。圖為氣體絕緣變壓器。記者杜建重／攝影
台電新民多功能變電所大樓，地下2樓至地下4樓規劃為配電變電所，年供電量等同15萬個家庭用戶一年用電量。圖為氣體絕緣變壓器。記者杜建重／攝影
台電台北南區服務處為雙北最大區處，有別於其它地區是在一樓，北南區新址位於新民大樓8樓的服務中心，室內空間達200坪。記者杜建重／攝影
台電台北南區服務處為雙北最大區處，有別於其它地區是在一樓，北南區新址位於新民大樓8樓的服務中心，室內空間達200坪。記者杜建重／攝影
台電北南區處上午於板橋新民多功能變電所大樓舉辦喬遷啟用典禮，台電代理董事長曾文生(中)、總經理王耀庭(左二)與眾人共同見證祝賀。記者杜建重／攝影
台電北南區處上午於板橋新民多功能變電所大樓舉辦喬遷啟用典禮，台電代理董事長曾文生(中)、總經理王耀庭(左二)與眾人共同見證祝賀。記者杜建重／攝影
台電新民多功能大樓座落新板特區、板橋車站旁，地底藏身一座堪稱「新北電力心臟」的變電所，供應新板特區與板橋三鐵共構穩定電力。記者杜建重／攝影
台電新民多功能大樓座落新板特區、板橋車站旁，地底藏身一座堪稱「新北電力心臟」的變電所，供應新板特區與板橋三鐵共構穩定電力。記者杜建重／攝影

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