邁入超高齡 蔣萬安宣布「樂齡進修券」補助學分費1千元

為鼓勵台北市長輩終身學習，實現健康樂齡目標，台北市長蔣萬安今天宣布台北市推出「樂齡市民進修券實施計畫」，只要是設籍北市的65歲以上長者，報名社區大學開設的暑假班或秋季班課程，教育局補助學分費1000元，具低收入或中低收入資格長者，補助提高至3000元，今年6月上路。

另外，從下月至5月，台北市12所社區大學每個月也會開設各1堂「樂齡學習體驗課程」，共有36堂課程供台北市長輩免費參加，課程包含健康知能、地方走讀、創意手作、退休理財等，預計將有1000位長者受惠。

蔣萬安今天上午出席「樂齡市民進修券課程體驗活動」，由士林社大的資深學員翁何光美分享終身學習經驗，蔣萬安說，台北市65歲以上高齡人口數不斷攀升，截至今年1月，台北市高齡人口已逾52萬人，占全市總人口數20.97%，是全國高齡化速度最快的縣市，因此樂齡學習和終身教育是台北市相當重視的教育政策。

翁何光美從民國88年起，就在士林社大參加日文課程，一學就是20年，她說，老師不斷鼓勵她要持續學習，動動腦筋才不會退化，這是她持續學習的動力，就連前段時間因為做膝關節手術向老師請假，但在老師的鼓勵下，她嘗試在醫院用平板和同學一起上課，讓學習不中斷，她表示，沒想到自己活到七十多歲還可以學到這麼多，不僅學會日語還交到很多好朋友，而且視野變得更開闊。

蔣萬安及北市教育局湯志民今天也與20多位樂齡長輩體驗「樂齡時蔬健康沙拉杯」課程，由士林社區大學老師李佳潔帶領大家一起將紅蘿蔔切絲、小黃瓜刨成片、切小蕃茄，發揮創意於玻璃杯中擺飾，親手製作獨一無二的健康沙拉杯。