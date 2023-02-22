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解密台灣原生鹿科動物山羌 吃素卻有鋒利獠牙

中央社／ 台北22日電
山羌是台灣特有亞種，也是台灣體型最小的鹿科動物，乍看之下就和一般中型犬沒什麼兩樣，且因為叫聲與狗吠類似，又被叫做「吠鹿」。中央社
山羌是台灣特有亞種，也是台灣體型最小的鹿科動物，乍看之下就和一般中型犬沒什麼兩樣，且因為叫聲與狗吠類似，又被叫做「吠鹿」。中央社

山羌是台灣山區常見鹿科動物，體型嬌小可愛，不過台北市立動物園說明，雄性山羌身為草食動物卻具備尖銳且鋒利的獠牙，殺傷力不亞於肉食動物，在野外巧遇牠們時應保持警惕。

台北市立動物園今天透過新聞稿說明，山羌是台灣特有亞種，也是台灣體型最小的鹿科動物，乍看之下就和一般中型犬沒什麼兩樣，且因為叫聲與狗吠類似，又被叫做「吠鹿」。

動物園表示，雄性山羌與其他鹿科動物一樣，頭上長著每年定期脫落的叉角，讓牠們爭奪地盤、宣示主權，只是山羌的叉角尺寸較其他鹿種小上許多。

除了叉角外，動物園指出，雄性山羌其實還有一項秘密武器，就是尖銳且鋒利的獠牙（上犬齒），牠們平常不會隨意把這對牙齒顯露在外，因為生性膽小、動作敏捷的牠們，遇到危險通常會選擇躲藏、逃避。

動物園提醒，儘管身為草食動物的山羌不需要撕咬食物，但牠們的獠牙殺傷力並不亞於肉食動物，只要輕輕劃過就足以割開皮膚，民眾在野外巧遇時，不要因為牠們長相溫和可愛就試圖靠近甚至觸摸，恐怕會對牠們造成驚擾，導致自己在無意間受到傷害。

動物園表示，由於山羌全年都能繁殖、一直生，所以近幾年來已透過族群空間管理等方式進行節育，民眾到台灣動物區、熱帶雨林區及非洲動物區都有機會觀察到這個台灣原生鹿科動物。

山羌 動物園

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