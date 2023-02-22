新北動保處兔年特展 即日起開展

今年是兔年，新北市政府動保處於2月22日「兔兔兔」，在新北市毛寶貝生命教育園區展覽舉辦「愛在一起陪你Happy兔gather 2023兔年特展」。邀請社團法人愛兔協會及知名藝人蘿莉塔分享飼養經驗及感受。新北市農業局副局長諶錫輝與現場小朋友一同餵兔子吃牧草，並教導小朋友正確餵食觀念。展覽中以趣味文字及可愛圖片教導大家兔子相關知識，展期自即日起至5月31日止。

為響應兔年，動保處特別舉辦「愛在一起陪你Happy兔gather 2023兔年特展」，展場除了有豐富的兔子生理及照護資訊，還有可愛的兔子立牌，讓民眾拍照打卡，現場小朋友跟活動志工透過知識翻牌學習兔子生理知識跟照顧。

透過這次活動提醒大家不要因為可愛一時興起而飼養兔子，要先了解牠們，防範兔年期間興頭過後出現的棄養潮。台灣愛兔協會理事長吳盈瑾表示，兔子不只是寵物，同時也是經濟動物、實驗動物，而且台灣是有原生的台灣野兔，也牽涉到野生動物問題，希望大家多多關注牠們。