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新北動保處兔年特展 即日起開展
今年是兔年，新北市政府動保處於2月22日「兔兔兔」，在新北市毛寶貝生命教育園區展覽舉辦「愛在一起陪你Happy兔gather 2023兔年特展」。邀請社團法人愛兔協會及知名藝人蘿莉塔分享飼養經驗及感受。新北市農業局副局長諶錫輝與現場小朋友一同餵兔子吃牧草，並教導小朋友正確餵食觀念。展覽中以趣味文字及可愛圖片教導大家兔子相關知識，展期自即日起至5月31日止。
為響應兔年，動保處特別舉辦「愛在一起陪你Happy兔gather 2023兔年特展」，展場除了有豐富的兔子生理及照護資訊，還有可愛的兔子立牌，讓民眾拍照打卡，現場小朋友跟活動志工透過知識翻牌學習兔子生理知識跟照顧。
透過這次活動提醒大家不要因為可愛一時興起而飼養兔子，要先了解牠們，防範兔年期間興頭過後出現的棄養潮。台灣愛兔協會理事長吳盈瑾表示，兔子不只是寵物，同時也是經濟動物、實驗動物，而且台灣是有原生的台灣野兔，也牽涉到野生動物問題，希望大家多多關注牠們。
新北市政府動保處表示，近年來民眾開始飼養犬貓以外動物，其中又以飼養鳥、兔、蛇、龜、鼠居多，為讓民眾做好照顧功課，率先全國制定基礎飼養指引，讓飼主在飼養前先對寵物有基本認識，確認可以做好飼主應盡責任時，才可以飼養寵物。讓每隻寵物都能得到妥善照顧。這次兔年特展有許多兔子知識可以學習，後續於3月份也有舉辦兔子知識相關課程。
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