新北西濱海岸空氣品質維護區 3月1日管制上路

新北市3月1日將新增劃設「西濱海岸空氣品質維護區」，將原公告台北港空氣品質維護區管制範圍擴大至西濱快速道路及濱海公路，並將八里垃圾焚化廠、八里垃圾掩埋場與台灣電力公司林口發電廠及其進出道路劃入，且針對全期別柴油大客貨車進行管制，只要進入該管制範圍之柴油大客貨車未有1年內排煙檢測合格紀錄即開罰，同時也持續管制台北港進出船舶排煙狀況，係全國管制最嚴、管制範圍最大的空氣品質維護區。

依交通流量調查資料顯示，台北港周邊為大型柴油車行駛密度最高的熱區之一，本次依據空氣污染防制法授權規定，將原「台北港空維區」再延伸擴大劃設管制範圍，管制對象亦加嚴擴大為全期別柴油大客貨車。

3月1日起凡行經「西濱海岸空維區」之全期別柴油大客貨車皆需有1年內排煙檢測合格紀錄，違反者將依空氣污染防制法第76條規定，處車輛使用人或所有人新臺幣500元以上6萬元以下罰鍰，並按次處罰至改善為止，而環保局除透過固定式智慧車牌辨識系統24小時全天候稽查取締外，亦會不定時於路邊進行攔查。

此外，近年來進出臺北港的船舶數量有明顯增加趨勢，依臺北港營運處統計，2021年進出船次全年達9,416艘次，較過去5年提升約12%，且依據環保署TEDS 11版排放清冊顯示，船舶已成為台北港內PM2.5及NOX等空氣污染物排放量最大的移動污染源。

因此新北市2021年即全國首創將進出台北港船舶之排煙納入管制，迄今已稽查168艘船舶，其中有18艘船舶因排煙污染事實明確而受罰。未來「西濱海岸空維區」也將持續透過嚴密監控及不定期以目測判煙稽查進出臺北港之船舶排煙情況，如不透光率超過40%，將依違反空氣污染防制法或商港法規定裁處10萬元以上罰鍰。