再與二二八家屬會面 蔣萬安：坦然面對並記取歷史意義

台北市長蔣萬安繼2月10日拜會徐光、蔣節雲兩位二二八受難家屬後，今再度前往台北二二八紀念館與曾英峰、廖繼斌兩位受難家屬見面，蔣傾聽兩位家屬分享受難者先賢的生命故事，並向兩位受難者先賢追思致敬，同時也至紀念館看特展，聆聽二二八事件始末說明及特展傳達理念，包括紀念館前身「台北放送局」在事件中扮演的重要角色，用心聆聽、坦然面對並記取歷史意義。

北市文化局表示，曾英峰的父親曾仲影為著名作曲家、電影導演、電視導演、播音員，二二八事件發生時，曾在台灣廣播電台擔任閩南語播音員，曾前往台灣省行政長官公署，為行政長官陳儀錄製演說並擔任台語口譯，然事件後卻遭牢獄之災。

曾仲影於2021年12月過世，因其對於台灣音樂文化的貢獻，獲得政府頒贈褒揚令。曾英峰與蔣萬安分享父親的生平經歷，細數曾仲影自廈門輾轉流離到台灣的過程，也提到父親在二二八事件後，變得沉默寡言甚少提起事件經過及受害過程，即便事件過後，開始正常創作演出時，都需先至警局報備的經歷。

蔣萬安今天在會面過程，都全心聆聽先賢生平過往，並不時追問細節，以了解在曾仲影身上，因為時代洪流而發生的故事。

至於廖繼斌的祖父廖進平，曾在日本時代加入台灣文化協會、台灣民眾黨，與林獻堂、蔣渭水等人共同爭取台灣人的權益；二二八事件發生時，曾任台灣省政治建設協會幹部，協助事件處理，卻遭軍警逮捕，至此下落不明。

廖繼斌則歷任台北市二二八協會理事長、財團法人二二八事件紀念基金會執行長，2011年2月28日二二八國家紀念館正式開館時，兼任該館館長至2016年9月底卸任。廖繼斌除了向蔣萬安分享祖父廖進平的故事外，也提到與三叔廖德雄一同努力，為二二八受難者家屬進行平反的的經驗。

廖繼斌同時也以曾任二二八國家紀念館館長的經驗，期許台北二二八紀念館後續修復，並進行常設展內容調整時，應以更全面客觀的角度論述歷史事件。

今日適逢土地公聖誕日，蔣萬安與受難者家屬會面前，特別到二二八公園福德宮參拜，並會在二二八當天出席紀念日活動。