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再與二二八家屬會面 蔣萬安：坦然面對並記取歷史意義

聯合報／ 記者林麗玉潘才鉉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天再度前往台北二二八紀念館與曾英峰二二八受難家屬見面。圖／北市文化局提供
台北市長蔣萬安今天再度前往台北二二八紀念館與曾英峰二二八受難家屬見面。圖／北市文化局提供

台北市長蔣萬安繼2月10日拜會徐光、蔣節雲兩位二二八受難家屬後，今再度前往台北二二八紀念館與曾英峰、廖繼斌兩位受難家屬見面，蔣傾聽兩位家屬分享受難者先賢的生命故事，並向兩位受難者先賢追思致敬，同時也至紀念館看特展，聆聽二二八事件始末說明及特展傳達理念，包括紀念館前身「台北放送局」在事件中扮演的重要角色，用心聆聽、坦然面對並記取歷史意義。

北市文化局表示，曾英峰的父親曾仲影為著名作曲家、電影導演、電視導演、播音員，二二八事件發生時，曾在台灣廣播電台擔任閩南語播音員，曾前往台灣省行政長官公署，為行政長官陳儀錄製演說並擔任台語口譯，然事件後卻遭牢獄之災。

曾仲影於2021年12月過世，因其對於台灣音樂文化的貢獻，獲得政府頒贈褒揚令。曾英峰與蔣萬安分享父親的生平經歷，細數曾仲影自廈門輾轉流離到台灣的過程，也提到父親在二二八事件後，變得沉默寡言甚少提起事件經過及受害過程，即便事件過後，開始正常創作演出時，都需先至警局報備的經歷。

蔣萬安今天在會面過程，都全心聆聽先賢生平過往，並不時追問細節，以了解在曾仲影身上，因為時代洪流而發生的故事。

至於廖繼斌的祖父廖進平，曾在日本時代加入台灣文化協會、台灣民眾黨，與林獻堂、蔣渭水等人共同爭取台灣人的權益；二二八事件發生時，曾任台灣省政治建設協會幹部，協助事件處理，卻遭軍警逮捕，至此下落不明。

廖繼斌則歷任台北市二二八協會理事長、財團法人二二八事件紀念基金會執行長，2011年2月28日二二八國家紀念館正式開館時，兼任該館館長至2016年9月底卸任。廖繼斌除了向蔣萬安分享祖父廖進平的故事外，也提到與三叔廖德雄一同努力，為二二八受難者家屬進行平反的的經驗。

廖繼斌同時也以曾任二二八國家紀念館館長的經驗，期許台北二二八紀念館後續修復，並進行常設展內容調整時，應以更全面客觀的角度論述歷史事件。

今日適逢土地公聖誕日，蔣萬安與受難者家屬會面前，特別到二二八公園福德宮參拜，並會在二二八當天出席紀念日活動。

文化局表示，二二八事件是台北的歷史也是台灣的歷史，面對這段傷痛對受難者家族造成的衝擊和傷慟，期望從理解開始，傾聽來自各族群的情感與過去，並盡力彌補傷痛，用更多的努力，讓更多人理解知悉這段歷史。

台北市長蔣萬安今天再度前往台北二二八紀念館與二二八受難家屬廖繼斌見面。圖／北市文化局提供
台北市長蔣萬安今天再度前往台北二二八紀念館與二二八受難家屬廖繼斌見面。圖／北市文化局提供

紀念館 二二八事件 受難者 蔣萬安

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