新北中和警舉辦治安座談會 推動「社區警政再出發」打擊犯罪
新北市中和警分局推動社區警政再出發，昨天晚上7點結合明穗里長何韋翰共同舉辦社區治安座談會，中和警分局長陳忠龍率防治組、交通組、民防組、偵查隊和國光派出所一同參加，還邀請轄內領事館社區丁主委與里民等逾40人參與。
新北中和警方指出，社區治安座談會議題包含「識詐、防詐」宣導、「監視器建置概況」介紹、「無號誌路口肇事責任」分析及「新型態跟蹤騷擾」解說，並透過面對面的接觸，讓里民能適時反映意見，共同關心治安問題。
分局長陳忠龍說，社區警政再出發能讓轄區員警走入地方，跟里鄰長、社區組織互動，相對地也讓里民多加認識勤區同仁，呼籲民眾若發現疑似槍枝改造、毒品製造、職業賭博、網路賭博機房、詐欺機房、人頭拘禁或汽機車解體等犯罪行為，請立刻向派出所或打110報警。
中和警方表示，除了警勤區員警深耕地方之外，還會藉由每月召開社區治安會議、座談會的方式，跟民眾一同探討研究社區治安情形、交換意見，拉進警民距離，期許提升合作效能，建構夥伴關係，讓民眾能夠提供社區潛在犯罪訊息，共同打擊犯罪。
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