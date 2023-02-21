蛋價漲聲響起關懷不凍漲 林口在地企業千顆雞蛋送愛心

永成蛋品股份有限公司今捐贈2千顆雞蛋，給林口區內列冊關懷獨居長輩和社會福利團體，林口區公所表示，在疫情期間也持續秉持回饋社會的小謝老闆長期捐助物資給弱勢團體，此外長期捐助區公所獨老關懷物資的成台鋼鐵也特別響應，增加每季關懷物資的數量，減少獨居長輩和弱勢家庭的生活負擔。

長期投注於里內長輩的仁愛里長劉鴻橋表示，近期發現里內部分原本依賴福利補助、民間愛心或市府實物銀行物資接濟維持生活的獨居長輩，在萬物皆漲的情況下，生活更加拮据，有時候翻看長輩冰箱就發現生鮮食材越來越少，部分長輩甚至煮一餐吃三餐，感謝在地企業的即時關懷，讓長輩可以吃得營養健康。

新北市社會局長張錦麗表示，最近麵粉、雞蛋等民生物資漲價，對許多民眾的生活造成了不小的衝擊，非常感謝企業響應新北市好日子愛心大平台愛心捐贈，也感謝第一線的社會福利團體、區公所、里鄰長及志工，及時將社會關懷送達。另外也希望各界一起攜手多多發掘和關懷有需要協助的家戶和居民。