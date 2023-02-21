新北原民社宅37戶期滿 3月配住落實居住正義
新北2處原住民族社會住宅，去年8月31日有37戶6年租期期滿。因考量疫情衝擊經濟收入，新北原民局延長半年搬遷緩衝期，如今緩衝期將到期，原民局針對到期住戶，經社工逐戶訪視後，部分延長2年資格；原民局也派社工駐點，提供民眾諮詢社宅資格外，也協助媒合就業及民間資源。
新北2處原住民族社會住宅，包含三峽隆恩埔社會住宅、新店中正社會住宅，共248戶，提供河海濱聚落拆遷戶、低收入戶、中低收入戶、一般戶申請，依新北市政府原住民住宅出租管理要點，原住民住宅租賃契約期限最長為2年，租賃及續租期限不得超過6年，去年8月31日有37戶6年租期期滿。
新北原民局考量疫情衝擊家庭經濟收入，延長半年搬遷緩衝期，如今將於2月28日到期。原民局說，針對租約到期住戶當中的經濟弱勢或特殊個案，社工逐戶訪視，給予專案延長2年續租資格。
此外，原民局也提供駐點服務，每周三晚上6點30分至8點30分，在三峽隆恩埔社宅提供民眾諮詢，每周一及周五晚上7點至9點，也由物業管理的社工駐點；新店中正社宅則由原民局社工前往訪視，主動提供租期屆滿戶社會住宅、包租代管、租屋補貼申請資訊，並協助媒合就業及民間資源，以利銜接租期屆滿戶搬遷後居所。
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