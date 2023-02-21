新北原民社宅37戶期滿 3月配住落實居住正義

新北2處原住民族社會住宅，去年8月31日有37戶6年租期期滿。因考量疫情衝擊經濟收入，新北原民局延長半年搬遷緩衝期，如今緩衝期將到期，原民局針對到期住戶，經社工逐戶訪視後，部分延長2年資格；原民局也派社工駐點，提供民眾諮詢社宅資格外，也協助媒合就業及民間資源。

新北2處原住民族社會住宅，包含三峽隆恩埔社會住宅、新店中正社會住宅，共248戶，提供河海濱聚落拆遷戶、低收入戶、中低收入戶、一般戶申請，依新北市政府原住民住宅出租管理要點，原住民住宅租賃契約期限最長為2年，租賃及續租期限不得超過6年，去年8月31日有37戶6年租期期滿。

新北原民局考量疫情衝擊家庭經濟收入，延長半年搬遷緩衝期，如今將於2月28日到期。原民局說，針對租約到期住戶當中的經濟弱勢或特殊個案，社工逐戶訪視，給予專案延長2年續租資格。