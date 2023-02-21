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先生當長工 汐止大同里長一人當選兩人服務

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同里里長黃翠華的先生鄭坤裕當起了里內的長工，也可以說是軍師，協助做環境經營綠美化的工作，成了重要的後盾。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同里里長黃翠華的先生鄭坤裕當起了里內的長工，也可以說是軍師，協助做環境經營綠美化的工作，成了重要的後盾。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區大同里里長黃翠華從當選後，就一直標榜一人當選兩人服務，也確實，這幾年來，他的先生當起了里內的長工，也可以說是軍師，協助做環境經營綠美化的工作，成了重要的後盾，里長伯鄭坤裕說男女平權的時代，很支持太太當里長，一起做服務鄰里的工作。

大同里長黃翠華說，自從當選里長之後，在這四年以來做了蠻多里民服務還有環境營造，在過去幾年當中，除了自己努力以外，有一個很得力的助手，就是我的先生，在很多粗活的部分都一肩扛起，在里長任內裡是做分工合作，發揮各自所長，做鄰里服務，基本上里長這份工作是土地公土地婆，志工們也都叫我的先生是里長伯，也就是都把我們當做是里長身份來為整個大同里做服務。

大同里長伯鄭坤裕也說，現在的年代，在兩性之間都是非常平等的，像自己跟太太之間的工作分配來講，就是一個很好的證明，因為，太太是里長，當時出來選舉時有提出一人當選兩人服務，事實上經過這段時間發現，太太一個做是很辛苦的，認為另一半來支持他全力相挺，是有必要的。

鄭坤裕表示，現在的年代早就沒有男主外女主內，自己沒有這個觀念也沒這個想法，很希望太太的能力很好，能夠在一個平台上或舞台上去發光發熱，對自己來講是與有榮焉，因為每個人都是獨立的個體，那自己能做的，就是扮演支持的角色，在里內環境或是綠美化的部分除了提出自己的想法，也實際去動手做，希望把髒亂點消弭，建設成綠美化的亮點，事實上這些在這四年多來都已經有做到了，大同里的許多髒亂點都合力清完了，接下來目標是朝向精緻化繼續努力。

鄭坤裕沒有男主外女主內的舊思想，讓太太當里長，自己做後盾也不錯，尤其從小就對植栽有興趣，在軍人退休後，也把這份興趣延續，現在更是在大同里放開手做環境營造，像是將木頭做成裝置藝術就很拿手。

髒亂點不斷的綠美化，要讓大同里每個生活角落都充滿美感，里長伯鄭坤裕很支持太太當里長，為鄰里服務，自己則樂當大同里的長工，做一些粗活，也參與綠美化，就像軍師一樣，提出許多想法，再實際去做，這四年多來也確定做到，夫妻倆為大同里做了許多改變。

綠美化 汐止

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