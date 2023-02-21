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汐止招商街涵洞水泥塊剝落憂海砂 後續敲除改善

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區招商街涵洞出現塌落甚至鋼筋粿露的情況，新北市議員張錦豪會勘，決定部份通道先圍起來，避免人車經過及停放，後續敲除改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區招商街涵洞出現塌落甚至鋼筋粿露的情況，新北市議員張錦豪會勘，決定部份通道先圍起來，避免人車經過及停放，後續敲除改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區招商街涵洞天花板出現塌落甚至鋼筋粿露的情況，居民擔心就像海砂屋一樣，很危險，所以，今(21)日新北市議員張錦豪會勘，因為擔心會有天花板水泥塊掉落砸傷路過民眾，所以，決定部份通道先圍起來，避免人車經過及停放，後續敲除改善。

崇德里長蘇宏杰說，涵洞一直以來都是江山萬里社區住戶在通行，除了行人跟騎機車以外，還有小朋友會走涵洞走上學，所以，一直很關心這裡進出的安全問題，現在涵洞出現像海砂天花板水泥塊剝落問題，希望公所、市府養工處能夠協助改善，感謝議員張錦豪來幫忙，今天討論後也決定針對涵洞會每個月進行檢修，並且針對天花板做改善。

新北市議員張錦豪表示，江山萬里社區是九百戶的大型社區，每天居民或是學生上下課都會經過新台五路下的涵洞，可是涵洞天花板出現鋼筋粿露，旁邊也有一些區塊出現塌落的情況，所以，為了提高警示居民注意安全，請汐止區公所盡快於涵洞出入口設置工程用鐵製圍籬，並且請養工處與汐止區公所協調、合作，大概在三或四月份盡速安排施工單位進場敲除涵洞內易剝落區域，並且進行修復，讓通行人車安全有保障。

汐止區長吳秀慈指出，針對涵洞部分，之後會將危險的天花板做敲除，並且張貼公告讓民眾知道危險區域不能停放機車，保障通行安全。

汐止 議員

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