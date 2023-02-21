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淡水砂石車泥土掉滿地 志工清除警要揪兇手重罰

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水區砂石車泥土掉滿地車道，民生里巡守隊志工協助清掃，警方也追查到是莊姓駕駛砂石車肇事，將通知到案並處以重罰。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區砂石車泥土掉滿地車道，民生里巡守隊志工協助清掃，警方也追查到是莊姓駕駛砂石車肇事，將通知到案並處以重罰。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區民權路與民權一街路口，昨(20)日下班時間，在有大面積的泥土佔據了2個車道，當時還導致後方4名機車騎士滑倒受傷，民生里更出動巡守隊志工一起協助清掃，對此警方也追查到是莊姓駕駛砂石車肇事，將通知到案並處以重罰。

民生里長陳李明緣表示，接獲通知到場後，發現大片泥土而且隨著風乾，土堆部份變硬難以清理，在清潔隊派車沖水後依然需要人力掃除，因此出動數名巡守隊志工，連同警方與清潔隊人員一起清除，恢復台2線主要道路的暢通。

淡水交通分隊張陳昱叡表示，由於砂石車載運土方滲漏，大量淤泥掉落於車道，導致4名機車騎士滑倒受傷，四肢多處擦傷，還好沒有生命危險。當下警方更調派10名警力到場協助疏導交通，經調閱監視器立即鎖定莊姓肇事駕駛追查到案說明，全案除了依道路交通管理處罰條例第30條製單舉發並吊扣駕駛執照一年外，另依刑法公共危險罪函送士林地檢署偵辦。

淡水 車道

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