金山公園滑梯太寬易受傷 議員要求改建保安全

金山區流蘇公園有一座造型溜滑梯，但是滑梯的滑道太寬，若是小小朋友使用，溜下時都抓扶不到一旁扶手，因身體傾斜易導致撞上扶手而受傷，新北市議員張錦豪會勘，要求相關單位改善這座滑梯，讓小朋友使用、遊玩可以更安全。

美田里長何文發說，好多里民反應流蘇公園中的造型溜滑梯滑道太寬，小朋友不易抓扶一旁滑道的扶手，在下滑時還會因滑道太寬，身體傾斜就撞到扶手，導致頭部或四肢撞傷的意外發生，現在家長都不敢帶小朋友來玩，為了改善這個問題，向市議員張錦豪尋求協助，希望能夠改善，讓遊具更安全一些。

金山區長劉昌松指出，市議員、地政局及里長都一同商討改善辦法，只是這座滑梯過去經過多次的方案改善依舊還是有孩童受傷的事件發生，因此也決議重新設計改建，未來由公所提報計畫，地政局也將會挹注改建經費，給予最大支持，要讓小朋友玩遊具更安全，家長也更安心。

新北市議員張錦豪表示，除了滑梯需要改善，常常帶著小朋友來遊玩的長輩也希望能夠在流蘇公園中增設高度不同的單槓，讓親子可以一起運動伸展，在這次的會勘中也決議，要由公所在流蘇公園中挑選適合的場地來增設，在為流蘇公園的遊具提升安全同時，也讓公園設施更親民、更符合民眾的體健需求。