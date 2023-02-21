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新北高齡者交通違規4萬5434件 去年112人死亡

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北高齡死亡人數多，新北市長侯友宜今早在市政會議裁示，要求相關單位加強執法。記者張睿廷／攝影
新北高齡死亡人數多，新北市長侯友宜今早在市政會議裁示，要求相關單位加強執法。記者張睿廷／攝影

新北市高齡者交通事故傷亡人數居高不下，其中以板橋、三重、中和較多，新北市警局統計去年高齡者交通違規共取締4萬5434件，死亡人數為112人，主因都是闖紅燈、轉彎或變換車道不依規定、逆向行駛、行人違規為主。新北市長侯友宜表示，相關單位在交通設施規畫要多用心，另外也要加強執法力道。

新北市今早舉行道安會報，會中分析去年交通事故，其中高齡者傷亡事故為主要討論重點。交通局交安科長林碧芬指出，主要發生在機車族群車與車的碰撞，以在路口未依規定讓車、路段中未注意車前狀況為肇事主因；行人則因違規穿越馬路、車未禮讓而發生事故。

新北市去年1月至11月的交通事故30日內死亡人數為282人，比前一年度增加52人，約23%；若從年齡分布統計觀察，肇事族群以65歲以上高齡者死亡112人，其中70歲至74歲這個區間死亡數又為最多，死亡人數居次的為75歲至79歲。

侯友宜指示，新北市高齡人口達68萬並逐年增加，保護高齡者交通安全除了在交通設施要多加用心之外，宣導執法也要加倍力道，例如不斷地提醒長輩們清晨出門應穿亮色衣服或反光背心，減少事故發生。

交通局長鍾鳴時表示，市府將針對易肇事地點、時間以及駕駛人禮讓等主題，強化交通安全宣導。

鐘鳴時說，交通局也會從工程重塑人本交通環境及照顧弱勢通行、在高齡者事故死傷偏高時間點加強專案執法。

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