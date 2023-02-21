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猴硐煤礦博物園區童趣裝置 基隆河岸添奇幻世界

中央社／ 新北21日電

猴硐煤礦博物園區今天起以兔年主題，裝扮童趣裝置及繽紛草花，每晚5時至10時點燈，伴隨基隆河岸襯托美景，盼讓民眾感受春日奇幻世界；周邊也可體驗隧道鏡面倒影與礦坑文化。

新北市府觀光旅遊局今天表示，以瑞芳區著名景點融入兔年特色設計童趣裝置，包括以猴硐貓村為主題的「貓咪村樂園」，及深澳鐵道自行車發想的「歡樂號自行車」；還有，以馬卡龍甜點的清新色系，設計「花草咖啡杯」及「盛開花朵椅」，搭配色彩繽紛的花朵。

觀旅局官員告訴中央社記者，許多以兔年生肖發想的燈飾，隱身在花圃中，白天河岸風景充滿春日活力，夜晚還搖身變成閃耀絢麗光輝的地景裝置，讓猴硐增添浪漫風情，適合春遊。

官員表示，除地景裝置藝術，猴硐煤礦園區內的「瑞三礦業整煤廠」、願景館、礦工浴室、礦工宿舍也值得參觀，不只可欣賞舊建築物的風貌，展現木構造接合匠藝技術，主題展覽也可了解北台灣礦業文化。

觀旅局說，距離猴硐不遠的「三貂嶺生態友善隧道」也可事先預約申請前往，全長3.19公里自行車道，沿線綠樹成蔭的景緻，隧道燈光設計兼顧生態保育，還可在舊台鐵隧道中欣賞鏡面倒影的美景，這些都適合228連假安排一趟猴硐深度旅遊。

猴硐 自行車

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