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兔年童趣裝置妝點猴硐 即日起開展至4月底

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
「貓咪村樂園」是以俏皮的貓咪群與充滿春天氣息的粉紅兔子為主題打造的裝置，是不可錯過的拍照好景點。圖／新北市觀旅局提供
「貓咪村樂園」是以俏皮的貓咪群與充滿春天氣息的粉紅兔子為主題打造的裝置，是不可錯過的拍照好景點。圖／新北市觀旅局提供

為讓民眾感受春日童趣奇幻世界，新北市觀旅局及瑞芳區公所以兔年主題的童趣特色裝置，及繽紛草花妝點猴硐煤礦博物園區，即日起展出至4月底，並於每晚5點至10點點燈，伴隨基隆河岸風景持續閃耀，民眾可利用228連續假期來到猴硐欣賞童趣地景。

以兔年為主體的童趣裝置「Happy兔給樂」，充滿童心的發想，加上瑞芳區著名景點融入兔年特色進行設計，像是以猴硐貓村為主題的「貓咪村樂園」及深澳鐵道自行車發想的「歡樂號自行車」，還有以馬卡龍甜點的清新色系設計「花草咖啡杯」及「盛開花朵椅」搭配色彩繽紛的可愛花朵點綴，更有許多藏身在花圃中的兔子燈飾等，營造出充滿春日活力的河岸風景。

到了夜晚還會搖身一變成閃耀著絢麗光輝的地景裝置，增添了猴硐地區無限的浪漫風情，白天歡樂有趣，晚間點燈後既浪漫又療癒人心，相當適合親子或情侶安排到此一遊。

觀旅局表示，來到猴硐煤礦園區除了欣賞繽紛又童真的地景裝置外，園區內的「瑞三鑛業整煤廠」亦是值得前往參觀的景點，來到整煤廠不只可欣賞建築物舊時風貌所展現的木構造接合匠藝技術，也可透過廠內礦業主題展覽，完整認識北臺灣鑛業文化，附近還有願景館、礦工浴室、礦工宿舍等礦業文化介紹主題館舍，帶領遊客體驗過去礦工生活的足跡。

另外，鄰近猴硐不遠的「三貂嶺生態友善隧道」也可事先預約申請前往，全長3.19公里的自行車道，沿線上有綠樹成蔭的景緻，隧道燈光設計也兼顧自然生態保育，隧道內抬頭即有機會看見倒掛的蝙蝠，還可於舊臺鐵隧道中欣賞絕美鏡面倒影，是不容錯過的新北好景點。想要體驗童話地景、礦業文化及山林美景，不妨趁228連假安排來趟猴硐悠遊，探索充滿童趣的地景裝置，體驗礦業文化及自然景觀的大教室，度過愜意而有意義的假日美好時光。

「歡樂自行車號」以深澳鐵道自行車做為發想，適合春天安排騎乘Chill一下。圖／新北市觀旅局提供
「歡樂自行車號」以深澳鐵道自行車做為發想，適合春天安排騎乘Chill一下。圖／新北市觀旅局提供

猴硐 自行車 新北

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