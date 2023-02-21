兔年童趣裝置妝點猴硐 即日起開展至4月底

為讓民眾感受春日童趣奇幻世界，新北市觀旅局及瑞芳區公所以兔年主題的童趣特色裝置，及繽紛草花妝點猴硐煤礦博物園區，即日起展出至4月底，並於每晚5點至10點點燈，伴隨基隆河岸風景持續閃耀，民眾可利用228連續假期來到猴硐欣賞童趣地景。

以兔年為主體的童趣裝置「Happy兔給樂」，充滿童心的發想，加上瑞芳區著名景點融入兔年特色進行設計，像是以猴硐貓村為主題的「貓咪村樂園」及深澳鐵道自行車發想的「歡樂號自行車」，還有以馬卡龍甜點的清新色系設計「花草咖啡杯」及「盛開花朵椅」搭配色彩繽紛的可愛花朵點綴，更有許多藏身在花圃中的兔子燈飾等，營造出充滿春日活力的河岸風景。

到了夜晚還會搖身一變成閃耀著絢麗光輝的地景裝置，增添了猴硐地區無限的浪漫風情，白天歡樂有趣，晚間點燈後既浪漫又療癒人心，相當適合親子或情侶安排到此一遊。

觀旅局表示，來到猴硐煤礦園區除了欣賞繽紛又童真的地景裝置外，園區內的「瑞三鑛業整煤廠」亦是值得前往參觀的景點，來到整煤廠不只可欣賞建築物舊時風貌所展現的木構造接合匠藝技術，也可透過廠內礦業主題展覽，完整認識北臺灣鑛業文化，附近還有願景館、礦工浴室、礦工宿舍等礦業文化介紹主題館舍，帶領遊客體驗過去礦工生活的足跡。