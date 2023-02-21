快訊

林智堅的台大碩士學位遭撤銷 民眾替他抱不平打官司結果出爐

新冠疫苗接種「常態化」 擬每年一劑、高風險族群兩劑

要懂英日語！台鐵徵車勤服務員起薪僅3萬 挨轟剝削勞工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無照廣告販賣環境用藥 北市去年告發52件初犯各罰6萬元

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市環保局去年加強查核，告發52件無照廣告販賣環境用藥，產品多數來自國外。圖／環保局提供
台北市環保局去年加強查核，告發52件無照廣告販賣環境用藥，產品多數來自國外。圖／環保局提供

疫情期間，網路電商平台交易活絡，有些人會販售台灣生產或國外代購防蚊掛片等產品，成分往往包含管制的環境用藥。台北市環保局去年一共告發52件違規，通知平台業者下架違法商品，均依環境用藥管理法各罰6萬元。

環保局表示，國人常為增加額外收入，透過網路拍賣平台，廣告販賣防蚊掛片、防蚊液等，但這類國內生產或國外代購商品的成分，含有環保主管機關所管制環境用藥，不能廣告販賣宣傳療效，違者經查獲或檢舉，會依環境用藥管理法第32條規定，處以6萬至30萬元罰鍰。

北市前年開罰22件，去年加強查核，告發52件無照廣告販賣環境用藥，產品多數來自國外，全是因為不知法令而觸法的初犯。然而，依行政罰法及違反環境用藥管理法處罰鍰額度裁量基準規定，不因不知法規而免除行政處罰責任。

環保局表示，為避免民眾因不黯法律而觸法，近年函文通知且邀集國內各大網路平台業者召開說明會，加強宣導民眾對環藥廣告及法令認知，以免大眾誤蹈法網。

環保局強調，合法刊登環境用藥廣告及販賣環境用藥商品，應遵循環境用藥廣告3步驟，廣告商品要有許可證、刊登者要有許可執照、網頁要敘明許可（證）執照字號及廠商名稱；環境用藥廣告秉持無照不刊登、不亂買、不推薦。

廣告 防蚊 北市

延伸閱讀

北市環保局去年告發無照廣告販賣環境用藥52件 提升民眾用藥安全

北市最大嫌惡設施要拆！周邊房市有望上漲 屋主反應恐更快

每年約400多名學童意外受傷 北市僅3成國小設有通學巷

北市衛生局長終於找到人 台大醫師陳彥元接任

相關新聞

無照廣告販賣環境用藥 北市去年告發52件初犯各罰6萬元

疫情期間，網路電商平台交易活絡，有些人會販售台灣生產或國外代購防蚊掛片等產品，成分往往包含管制的環境用藥。台北市環保局去...

新北高齡者交通違規4萬5434件 去年112人死亡

新北市高齡者交通事故傷亡人數居高不下，其中以板橋、三重、中和較多，新北市警局統計去年高齡者交通違規共取締4萬5434件，...

兔年童趣裝置妝點猴硐 即日起開展至4月底

為讓民眾感受春日童趣奇幻世界，新北市觀旅局及瑞芳區公所以兔年主題的童趣特色裝置，及繽紛草花妝點猴硐煤礦博物園區，即日起展...

新北市圖辦台灣戰後建築展 貝聿銘、王大閎手繪圖亮相

228連假即將到來，新北市立圖書館與新北市建築師公會推出「台灣戰後經典手繪施工圖建築展」，展出設計國父紀念館的國內建築師...

頒搜救隊感謝狀 蔣萬安承諾多功能基地 搜救犬醫療照護

土耳其強震造成嚴重死傷，北市搜救隊協助救災日前已返國。市長蔣萬安今市政會議表揚「北市搜救隊執行土耳其震災國際人道救援任務...

土耳其大地震激風險意識 國台圖辦「韌性·台灣」論壇

土耳其大地震震驚全球，位處歐亞板塊及菲律賓海板塊之上的台灣，也隨時都在與風險共存，引發國人關心。國立台灣圖書館將於3月6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦