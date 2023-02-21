無照廣告販賣環境用藥 北市去年告發52件初犯各罰6萬元

疫情期間，網路電商平台交易活絡，有些人會販售台灣生產或國外代購防蚊掛片等產品，成分往往包含管制的環境用藥。台北市環保局去年一共告發52件違規，通知平台業者下架違法商品，均依環境用藥管理法各罰6萬元。

環保局表示，國人常為增加額外收入，透過網路拍賣平台，廣告販賣防蚊掛片、防蚊液等，但這類國內生產或國外代購商品的成分，含有環保主管機關所管制環境用藥，不能廣告販賣宣傳療效，違者經查獲或檢舉，會依環境用藥管理法第32條規定，處以6萬至30萬元罰鍰。

北市前年開罰22件，去年加強查核，告發52件無照廣告販賣環境用藥，產品多數來自國外，全是因為不知法令而觸法的初犯。然而，依行政罰法及違反環境用藥管理法處罰鍰額度裁量基準規定，不因不知法規而免除行政處罰責任。

環保局表示，為避免民眾因不黯法律而觸法，近年函文通知且邀集國內各大網路平台業者召開說明會，加強宣導民眾對環藥廣告及法令認知，以免大眾誤蹈法網。

環保局強調，合法刊登環境用藥廣告及販賣環境用藥商品，應遵循環境用藥廣告3步驟，廣告商品要有許可證、刊登者要有許可執照、網頁要敘明許可（證）執照字號及廠商名稱；環境用藥廣告秉持無照不刊登、不亂買、不推薦。