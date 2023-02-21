新北市圖辦台灣戰後建築展 貝聿銘、王大閎手繪圖亮相

228連假即將到來，新北市立圖書館與新北市建築師公會推出「台灣戰後經典手繪施工圖建築展」，展出設計國父紀念館的國內建築師王大閎、東海大學路思義教堂的貝聿銘、八里聖心女中的日本建築師丹下健三等國際知名建築師手繪施工圖，帶大家認識城市美學。

新北市立圖書館長王錦華表示，建築就像一本打開的書，看見城市的變遷，每一塊磚瓦與樑柱的背後都是大時代的縮影，尤其台灣現代建築在二次大戰後有相當大的轉變，成為台灣建築發展上最特殊的階段。

此次新北市立圖書館與新北市建築師公會合作推出「台灣戰後經典手繪施工圖建築展」，展示了台灣前輩建築師王大閎、張肇康、陳仁和、李重耀、呂阿玉，以及早年在台灣留下作品的外國建築師的手繪施工圖，帶大家透過閱讀前輩建築師細膩的圖面製作，對於戰後建築設計思維有更深入的認識。