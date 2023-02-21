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頒搜救隊感謝狀 蔣萬安承諾多功能基地 搜救犬醫療照護

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
市長蔣萬安今市政會議表揚「北市搜救隊執行土耳其震災國際人道救援任務」，並頒予獎勵金。記者林麗玉／攝影
市長蔣萬安今市政會議表揚「北市搜救隊執行土耳其震災國際人道救援任務」，並頒予獎勵金。記者林麗玉／攝影

土耳其強震造成嚴重死傷，北市搜救隊協助救災日前已返國。市長蔣萬安今市政會議表揚「北市搜救隊執行土耳其震災國際人道救援任務」，並頒予獎勵金。蔣也向搜救隊員表達最高敬意及感謝，蔣說，這次搜救隊員展現平時精實訓練，克服土耳其惡劣環境及氣候，加上搜救工作超過100個小時、25棟建物，救援出2名受困者，當時在新聞看到消息都相當振奮。

除了這次前往土耳其救災的搜救隊員，今天蔣萬安也頒發這次參與救災的搜救犬Hugo專屬感謝狀，Hugo返國後，最近也剛通過國際搜救犬高級認證。

蔣萬安提到，他昨天晚上跟搜救隊餐會，對於隊長所提到的3個訴求，包括未來希望有多功能訓練基地；有更多國際訓練交流；搜救犬隊的相關訓練以及醫療照顧，蔣承諾，這3個項目市府都會全力來支持，並給予協助。

蔣萬安表示，這次救援隊前往土耳其，出發前他也特別前去授旗，當時他向搜救隊隊員說，他們代表的不只是台北的驕傲也是台灣的驕傲，這一次大家順利完成救援工作，平安回來，也不負使命，他感到非常的光榮，全台北市也為各位感到驕傲。

蔣萬安表示，台北市搜救隊是全國最專業、最有經驗的一群菁英，是第一支通過國家搜救能力檢測得到重型搜救能力認證的隊伍。這次得到土耳其受到當地民眾極高的肯定以及國際關注，各位所展現出來的救援精神也大大提升我們國際能見度。

北市消防局副隊長林清文也代表搜救隊分享救援經驗，他說，2月6日動態支援土耳其地震賑災，當時心情是激動且沉重，面對分秒必爭的救援時刻，搜救隊能否帶給災區希望，他們背負了這樣的使命。

林清文表示，在救援行動中，持續了101小時又20分鐘，總計搜索25棟建築物，發現3名受困者，協助標示10具罹難大體。在這次支援土耳其賑災行動當中，能站上國際舞臺，要感謝蔣市長的大力支持及鼓勵，還有議會及長官對於搜救隊在各方面的肯定及幫助。

搜救隊成員翁祥峰也表示，搜救過程最困難是如何發現受困生還者，尤其這次土耳其的救災環境非常惡劣，隊員必須不斷挖掘土石，精準定位哪裡有生還者，尤其與土耳其有語言隔閡，當發現生還者有回應，對他們來說就是莫大鼓舞。

對於這次搜救最難過的經驗，成員之一的黃立緯也提到，這次赴土耳其搜救，搜救過程建築其實還是不斷在位移，原本進到空間要搜救生還者，原本空間可容納兩、三個人，不過搜救到後來僅剩可容納一人空間，其實過程危險性蠻高。

土耳其 北市 蔣萬安

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