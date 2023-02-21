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新北111年高齡者交通違規4萬餘件 肇事死亡攀升

中央社／ 新北21日電

新北市府今天表示，111年度取締高齡者交通違規4萬餘件，肇事死亡人數比前年度增加23%，因變換車道常未禮讓或打燈，高風險駕駛行為易車輛碰撞；將宣導禮讓與提升危機意識。

新北市道路交通安全督導會報今天舉行2月會議，會中公布交通部道安委員會的統計，新北市111年1月至11月的交通事故30日內死亡人數為282人，比前一年度增加52人（23%）；以年齡分布統計觀察，肇事族群以65歲以上高齡者死亡112人最多。

新北道安會分析，高齡者肇事死亡多集中在新店區、板橋區等都會區，以騎機車肇事居多，佔了58%。發生地點多位於路段、交叉路口。

市府統計，這些高齡肇事死亡的肇事原因，多是未注意前車狀況、不依標誌、標線、號誌或手勢指揮穿越道路，以及變換車道或方向不當、不依規定讓車；造成人與穿越道路車輛碰撞，車輛追撞或側撞。

警察局說，111年高齡違規者，共取締4萬餘件，依照年齡細分，高齡肇事死亡以70歲至74歲死亡最多。死亡人數居次的為75歲至79歲。將會在容易肇事路段與路口，加強取締高齡者的違規行為。

新聞局表示，在各類交通安全宣導影片與活動中，將在樂齡學習中心與機構中，針對高齡族提升危機意識，強化路權觀念、依規定轉彎，轉彎與變換車道時，提前打方向燈與注意後方來車。

市長侯友宜聽取報告後致詞表示，高齡者身心狀況不佳，駕駛或走路時容易發生危險，警局「護老專案」要在清晨與傍晚於高齡常運動的公園、市場加強執法，並提醒要穿亮色衣物並配戴反光飾物，以降低長輩在道路上發生交通事故。

車道 新北

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