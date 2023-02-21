土耳其大地震激風險意識 國台圖辦「韌性·台灣」論壇

土耳其大地震震驚全球，位處歐亞板塊及菲律賓海板塊之上的台灣，也隨時都在與風險共存，引發國人關心。國立台灣圖書館將於3月6日舉辦「韌性·台灣」論壇，邀請防災、地震及都市規劃等專家與談，盼提升民眾防災意識，在災害來臨時能快速應變，達到永續的台灣。

國台圖指出，在危機和災難面前，沒有任何人能夠做好足夠準備，也無人能夠掌握全局，內政部近年推動韌性社區，希望社區能具備災害容受力，並於災後能快速復原；國台圖近日也規畫「韌性·台灣」論壇，盼能藉由提升大眾的整體防災意識，於意外發生之時能夠快速應變。

國台圖說明，「韌性·台灣」論壇分別探討「與世界同步：接軌SDGs」及「我們如何在失序中找回秩序」兩大主題，特邀積極推動生命教育與關心環境永續之議題的南華大學校長林聰民擔任講座主講人，國家災害防救科技中心組長李香潔、國家地震工程研究中心主任周中哲及銘傳大學都市規劃與防災學系副教授馬士元共同與談，期許帶領民眾一同從多角度切入議題。

現場亦有國家災害防救科技中心擺設攤位，傳達民眾防災小知識，國台圖也將於依據本次論壇議題精選好書，辦理主題書展，盼能藉由此講座提升大眾的整體防災意識，於意外發生之時能夠快速應變，凝聚社區向心力，民眾亦能在講座中找到適宜的角色，參與防災工作、相互扶持，創造具備永續精神的台灣。