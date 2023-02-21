影／羅旺哲遭架空閃辭？游淑慧：蔣萬安要處理內部問題

台北市府發言人羅旺哲上任不到2個月，三度向市長蔣萬安請辭，蔣萬安昨(20)天批准，將由副秘書長王秋冬兼任北市府發言人。羅旺哲稱是因健康因素請辭，不過據了解，羅旺哲辭意甚堅，疑因府內有高層想掌握發言體系，羅旺哲的發言權也疑似遭架空。

對此，國民黨台北市議員游淑慧表示擔心，游淑慧說，蔣萬安若連最核心的市長團隊成員都沒辦法磨合，「未來如何跟台北市政府8萬公務人員進行磨合」？游淑慧也提出兩點建議，她認為蔣要多花時間在內部人的問題上，蔣也要學習擴大決策參與圈，「立委和市長要關注的層面差很多，一個只是問政，一個卻要行政，兩者之間複雜程度差了十倍、百倍，如果還依靠過去的決策圈，顯然會排斥到其他人才的參與」。