猴硐貓村一見鍾情 帶有緣貓咪回家共度貓日

2月22日為日本的「貓之日」，紀念貓咪和人類的和平共處，民眾有空不妨到新北市瑞芳區猴硐貓村走走，認養有緣貓咪。新北巿動保處為貓隻提供照護服務，已設置2處認養小棧推廣衛教資訊，日前有隻個性親人愛撒嬌的高人氣橘貓「橘子」，便藉此找到溫暖的家。

猴硐貓村鄰近猴硐車站，因礦業歷史文化與貓隻聚集的幽靜風景吸引國內外遊客造訪，許多商家應運而生，透過CNN報導後更成為指標性觀光地區。

目前貓村有173隻貓咪，動保處與當地店家和志工合作，進行貓隻誘捕絕育，施打晶片、疫苗，也協助在地巡查貓咪生活健康狀況，將生病貓咪帶至動保處治療，發揮公私協力精神照護街貓。

2月22日為日本「貓之日」，因為日文裡的「222」唸作ninini，跟日文貓叫聲「nya nya nya」很像，民眾到貓村不僅能享受與貓咪一同漫遊的旅程，也可在現場人員協助下學習與貓隻互動、了解貓的習性。

猴硐貓村肩負著為毛寶貝找到家庭的使命，新北市85間認養小棧中有2間在貓村，民眾造訪時不妨至認養小棧尋覓有緣的貓咪。日前有隻高人氣橘貓「橘子」便藉著貓村認養小棧找到溫暖的家，橘子剛入所時患有口炎，經獸醫師醫療照顧後已情況穩定，在認養小棧時因為個性親人愛撒嬌，很受民眾的歡迎。

譚小姐在一次造訪貓村中，一見到橘子就被牠溫馴可愛的個性吸引，在得知橘子健康狀況後回家認真考慮了兩個禮拜，期間也做了許多功課並與家人慎重討論，最終決定迎接橘子回家，今年起能與愛牠的家人共度貓之日，譚小姐表示她們往後不論遇到甚麼困難都會負起責任，好好照顧橘子終老。