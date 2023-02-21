「寶藏花園」鶯歌永吉公園 櫻花、炮仗花盛開到4月

位於新北市鶯歌區永吉公園，以豐富多樣的植栽及特色造型遊具成為廣受大小朋友歡迎的熱門景點。公園內櫻花以及炮仗花已繽紛盛開，永吉公園就像座藏寶豐富花園，除有多種花卉供人欣賞，還有兒童遊戲場、籃球場、體健設施及生態池等多種設施可供遊憩。

鶯歌永吉公園位於鶯桃路296巷附近，入口處有櫻花、馬櫻丹花及修剪成龍形的綠灌木等各式植物，園內更有喜氣橘橙橙的炮仗花。目前正是園內炮仗花、櫻花盛開之時，另外還有預計在3、4月開花的墨染櫻、5、6月開花的日本紫藤及5到7月開花的阿勃勒，在當地里長及志工的用心維護下，永吉公園這座寶藏花園，一年四季都美不勝收。

新北市景觀處長林俊德表示，新北市栽種的櫻花種類繁多，除了山櫻花及三色櫻外，還有於3月接續開花的吉野櫻，想要獲得新北市境內第一手花況資訊，可以瀏覽景觀處架設的「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」。