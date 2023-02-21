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今天「龍抬頭」 一招引龍錢學起來 今年財運大爆發

老台南人的回憶「 東帝士2.0」要回來了 市府曝進度

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南山台南廣場取得使用執照，預計今年開幕營運。圖／台南市經發局提供
南山台南廣場取得使用執照，預計今年開幕營運。圖／台南市經發局提供

台南市長黃偉哲主持召開今年度首場投資會報，經發局報告今年2件重大投資案完工，其中1件就是台南人期盼已久的北區東帝士舊址「南山廣場」複合商業大樓，已經完工並取得建照及使用執照，目前正裝修內部，預計今年下半年可開幕營運。市府團隊透過跨局處橫向溝通協調，積極協助廠商加快各項行政作業，也將協助招商及徵才，希望早日順利營運。

南山廣場位在北區的東帝士舊址，南山人壽看好台南的投資商機與消費力，斥資15億元取得東帝士舊址用地，為市府列管重大投資開發案，占地約5103坪，興建地上12層、地下2層的商業大樓，預計引進百貨、餐飲、影城等，結合台南文化美食和觀光，被形容為東帝士2.0將復活。

東帝士於1986年開幕，最初名為「台南小府城休閒購物中心」，為綜合性購物娛樂大樓，除了商品走平價路線，手扒雞、溫蒂漢堡、電影院、溜冰場、頂樓遊樂場的海盜船等都是在地人經典回憶。對台南人而言，東帝士百貨是許多老台南人不可或缺的回憶，2001年結束營業，2009年拆除建物，至今仍讓許多台南人不捨和懷念。

經發局表示，南山廣場複合式商辦大樓雖然一開始的合作方退出，但南山人壽很快找到新的合作團隊，根據承租者的需求進行建築執照變更而稍有延宕，但後續興建都很順利，已經完工取得建築及使用執照，目前尚未對外公布營運團隊及模式，但座落在北區有以往東帝士百貨的前例，區域商業發展看好。

台南市今年度首場投資會報，總計列管2億元以上重大投資案90案，投資額達2788億元，市府團隊戮力合作、全力協助廠商排除各項投資障礙，市長黃偉哲上任以來，計有77案完成投資、投資額約938億元。市長黃偉哲表示，在市府齊心推動經濟發展下，招商成果亮麗，自2019年1月至2023年1月新增1206件，創造投資額1561億元，年產值2459億元，合計帶動4萬460個就業機會。

經發局長林榮川在會中報告，本次投資會報新增2案，重大商業設施及再生能源投資案，預計帶來14億元投資額與500個就業機會，另完成投資共2案，全球前3大微型線性滑軌之自動化元件大廠直得科技看好台南，不僅完成投資30億元，董事長陳麗芬更帶領億載會與市府合作徵才，此外，南山台南廣場取得使用執照，預計今年開幕營運。台南市府招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。

團隊 黃偉哲

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