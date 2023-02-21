蔣萬安接見上海訪問團

經濟日報／ 記者楊文琪／台北報導

台北市長蔣萬安昨（20）日接見上海市訪問團，雙方就文化、體育、觀光等城市進行交流，並互贈禮物，且雙方也認定「台北上海雙城論壇」有不錯的貢獻，蔣萬安並指定副市長林奕華進行後續溝通聯繫工作。而上海市台辦副主任李驍東被媒體問及覺得蔣萬安如何？他回答：「非常好」。

有關媒體提問接見過程中是否談論雙城論壇，北市政府副秘書長王秋冬回應，有就雙城論壇過去經驗進行分享，雙城論壇對兩市都有重要貢獻，蔣萬安特別指示由林奕華負責後續有關雙城論壇的聯繫溝通，上海訪問團也表示這次來訪感受北市的用心接待，有關未來雙城論壇的規畫，將待林奕華溝通聯繫後，會有進一步措施出來。

媒體關注蔣萬安提前離開接待會現場，王秋冬表示，蔣萬安因為必須親自主持全國原住民運動的會議，所以接見會後續由林奕華主持，兩市就未來的發展和期待做交流，一切非常順利，有很多交流經驗的分享。

雙城論壇 蔣萬安 上海

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