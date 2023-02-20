每年約400多名學童意外受傷 北市僅3成國小設有通學巷

台北市曾被外媒冠上「行人地獄」污名，台北市長蔣萬安上任後要求各局處加強建制道路交通安全環境基礎設施，但台北市平均每年有430多名兒童因為交通事故而不幸受傷，根據交通局「台北市國小周邊通學巷盤點清冊」，全台北僅不到3成完成通學巷設置。交工處表示，積極盤點中，且近期也著手針對行人穿越線以彩色標記、透過黃色棋盤格等規畫，提升視覺顯著效果。

依據交通部道安資訊網自2015至2021年統計，台北市累計超過3000位兒童（0至12歲），因為交通事故而不幸受傷，平均每年430多位。以2021年來看，其中有 18%的兒童是行走時發生意外。如何有效建構孩童安全的通行環境，已經是台北市重大交通議題。

吳沛憶表示，全台北市總共有154所小學，僅有不到3成，即50所小學完成通學巷的設置，尚有104所小學的學童通行安全未納入規畫。以新北市為例，全新北有219所小學中，2021年已完成139件通學巷的相關措施，並從2023年起擴大改善國、高中職的通學環境。

吳沛憶質疑，台北市通學巷僅是將標誌顏色更換為螢光黃綠底，並於通學巷入口增設管制標字，相較於新北市區分速度管理、人行安全、通學管制等措施等，北市通學巷規劃顯然貧乏且缺乏跨局處整合，要求北市府應儘速全面設立、妥善規劃，才可保障學童人身安全、落實人本交通精神，創造真正友善學童通行環境。

北市交通管制工程處科長江長恩表示，台北市所設通學巷除於上下學時段管制車輛進出類型外，廣義上另包含有規劃人行空間、實體行人道標線、限制車輛減速等通學巷，近期也與教育局積極合作，盤點各學校周邊交通環境，將再針對相關調查回饋作為改進依據。

江長恩表示，對於通學巷規畫，目前除透過黃綠底色增加顯著度外，近期也著手針對行人穿越線以彩色標記、透過黃色棋盤格等規畫，提升視覺顯著效果。

北市教育局副局長陳素慧表示，目前校園正在盤點有需要改善的步道，但由於學校老師並非道路工程專業，盤點後將由交通局派人會勘及後續處理；此外校園一向會有交通安全宣導，提醒學生行的安全。