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北市衛生局長終於找到人 台大醫師陳彥元接任

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台大醫院醫師陳彥元接任，北市衛生局長。圖／市府提供
台大醫院醫師陳彥元接任，北市衛生局長。圖／市府提供

台北市長蔣萬安上任迄今近2個月，衛生局長人選遲遲未定案，市府今天公布將由台大醫院醫師陳彥元接任，

工作重點為面對疫情及後續，期待他以對北市醫療環境現況的熟稔程度，進一步提升北市整體醫療服務品質。

陳彥元為凱斯西儲大學生命倫理學系博士、美國約翰霍普金斯大學公共衛生學院公共衛生碩士、台灣大學醫學院醫學系醫學士。現職為中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長、台大醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所教授、台大醫學院附設醫院教學部主治醫師。

陳彥元曾任台大醫學院共同教育暨教師培訓中心共同教育組組長、台北市醫師公會執行長、台大醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所副教授、台大醫學院醫學系社會醫學科助理教授；研究領域是急重症醫療倫理、媒體與醫療、學習科學，且多次獲得學術獎項肯定。

市府表示，陳彥元擁有多年醫學經驗，在台灣面臨超齡社會的當下，北市府希望借重陳彥元長才，做好「健康預防」、「延緩老化」及「智慧醫療」等規劃，也必需做好長照工作，提供市民優質的照護。

市府強調，面對新冠肺炎疫情及後續，市府不敢輕忽懈怠，這也將是新任局長的工作重點。市府期待以陳彥元對台北市醫療環境現況的熟稔程度，能夠進一步提升台北市整體醫療服務品質。

台大醫院 醫學院

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