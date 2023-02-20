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酸「幕後指導員」讓人不適 秦慧珠點名他接下任北市府發言人
台北市長蔣萬安上任不到2個月，台北市政府發言人羅旺哲今請辭獲准，遺缺由市府副祕書長王秋冬兼任。國民黨議員秦慧珠表示，「還沒見過面，發言人羅旺哲就要走了！」還建議蔣「可以請市政顧問殷瑋來當發言人，應該會做的很好吧！他不是很多議員的師父嗎？」
秦慧珠說，今天傍晚傳出，市府發言人羅旺哲兩度請辭後將離職，發言人由市府副祕書長王秋冬暫代。
她表示，羅旺哲去年12月25日上任，不滿2個月就以健康因素請辭，這實在有點詭異！35歲，年紀輕輕的，幹了2個月，身體就出狀況？是原來身體就不好，還是市府把人操壞了，還是只是找個無害的理由跳船了？
秦慧珠認為，蔣市府到現在，衛生局長還未產生，又有第一級線上的發言人走人，「我們才剛笑完行政院的發言人18天走人，就要面對市府發言人不到2個月走人的情況，還真是很無言！」
秦說，自己跟羅旺哲不熟，印象中好像也沒見過面（還是見過忘記了？）但因為羅是發言人，她每天都會關注他如何說明或回應市政新聞，感覺上還算中規中矩，表現不算太差，至少比柯文哲時代的發言人、副發言人，個個都像鬥雞，經常不好好回應問題，只會跟議員吵架，或在臉書上酸議員、吐槽議員，好多了！
她也提到，但市府是一部超大型機器，市政問題經緯萬端，要能把每個市政問題都搞清楚，說明辯護回應好，真的需要嫻熟市政，只有跑跑黨政新聞的新秀，是辦不到的！至少，短期內難做到！如果像媒體說的，發言人後面還有一堆「幕後指導員」，那真的是更讓人容易「身體不適了」！
秦慧珠說，發言人快閃，會讓蔣市長領導統禦力受質疑，也會讓蔣市長團隊的戰力打折，建議市長可以請市政顧問殷瑋來當發言人，應該會做的很好吧！他不是很多議員的師父嗎？
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