北台合作平台青年提案競賽 最高可獲得10萬元獎金

北台灣8縣市攜手共創的「北台合作平台」，今年由新北市政府主政，並以「攜手新世代、開創新未來」為主題舉辦青年提案競賽活動，經評選後最高可獲得10萬元獎金，即日起徵件至3月20日止，有興趣的學校或是機關團體，可向徵件小組申請辦理提案徵件說明會。

北台合作平台的青年提案競賽活動，廣邀18歲至35歲的青年組隊提出政策新點子，今下午2時30分在新北市府5樓511會議室舉辦青年提案徵件說明會，會中除了說明相關辦法外，也邀請台北醫學大學一般通識組鍾怡婷講師分享公共事務參與的經驗，作為青年朋友提出創新想法的參考。

北台合作平台的青年提案計畫，以徵件競賽搭配培訓工作坊的形式進行，對於跨域治理、公共議題有興趣的青年都可參加。提案議題共有9大類，分別為防災治安、文化教育、健康社福、交通運輸、產業發展、環境資源、休閒遊憩、原客新移、都市發展，議題須設定為北台8縣市內議題及跨及兩縣市以上議題為佳。

新北市城鄉發展局表示，每個團隊以6人為原則，並將於今年底舉辦成果發表會，金獎團隊可獲得最高10萬元，銀獎7萬元、銅獎5萬元、優選2萬元。青年提案政策未來有機會供政府部門採用，歡迎全台青年一起促成政策創新的實現。

城鄉局指出，若有北台8縣市地區的公私立學校或相關機關團體欲更深入了解競賽內容，得向徵件小組申請辦理提案徵件說明會（每場次參與人數不得低於50人），徵件小組將派員前往說明；相關資訊可至「北台區域發展委員會」網站及「我愛陳香菊(新北城鄉局)」臉書專頁查詢。