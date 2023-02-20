快訊

東港「昇豐128號」鮪釣漁船太平洋公海失聯 各方搜救中

北市衛生局長終於找到人 懸缺近2個月由「他」接任

玉山金股利出爐「現金殖利率不到1％」 啟動160億元現增案

非法棄置廢棄物 新北：遭判刑者吊銷駕照

中央社／ 新北20日電

為杜絕非法棄置廢棄物，新北市政府今年結合檢、警及環保局、交通局「源頭管理」，針對非法清運廢棄物、隨意棄置並經法院判刑者，將依法吊銷駕駛執照。

環保局發布新聞稿，局長程大維表示，為加強非法棄置源頭預防，今年結合地檢署、警察局、環保局及交通局的力量，針對非法棄置犯行重大或累犯等不法分子，經法院判決有期徒刑以上之罪行為人，即由檢警及環保局提供違規事證及判決資料。

他說，交通局交通事件裁決所接獲相關資料後，將依道路交通管理處罰條例第61條規定，吊銷駕駛執照，斷絕其生財工具、避免持續駕駛車輛從事非法行為。

他表示，遭吊銷駕照處分者，需6年後才能重新考照，吊銷期間開車視同無照駕駛，警察攔檢即可開罰，最重可處新台幣8萬元罰鍰，並當場禁止其駕駛。

環保局表示，近年來不法業者犯罪手法日新月異，且犯罪成員集團化，以合法掩護非法、棄置或掩埋廢棄物、北廢南運等案件層出不窮，新北市至今已移送案件達142件，經法院判刑確定後，環保局將請交通局協助吊銷駕照，斷絕犯罪集團生財工具。

環保局表示，因行政處分的時效是3年，3年內被判刑確定者，新北市皆可移案吊銷駕照。因此，呼籲貨運、砂石車等駕駛，勿貪圖小利非法清除棄置廢棄物，若經查獲，除面臨刑責追訴外，如判刑確定更將遭吊銷駕照處分，得不償失。

廢棄物 駕照

延伸閱讀

新北吊銷142件非法棄置犯駕照 斷絕犯罪集團生財工具

受大陸地區挾帶境外汙染 屏東縣提前啟動空品不良應變

隱形防護罩 竹市虎林學區設校園空氣品質維護區

獨／新北前民代遭控涉弊關說違建 秘書：他「忘記帶手機出國」連絡不上

相關新聞

北市衛生局長終於找到人 台大醫師陳彥元接任

台北市長蔣萬安上任迄今近2個月，衛生局長人選遲遲未定案，市府今天公布將由台大醫院醫師陳彥元接任，

發言權限被架空請辭？ 羅旺哲：希望我離開讓北市府更好運作

台北市長蔣萬安上任不到2個月，北市府發言人羅旺哲三度向蔣萬安請辭，今天下午請辭獲准，北市府發言人將由副秘書長王秋冬兼任發...

每年約400多名學童意外受傷 北市僅3成國小設有通學巷

台北市曾被外媒冠上「行人地獄」污名，台北市長蔣萬安上任後要求各局處加強建制道路交通安全環境基礎設施，但台北市平均每年有4...

酸「幕後指導員」讓人不適 秦慧珠點名他接下任北市府發言人

台北市長蔣萬安上任不到2個月，台北市政府發言人羅旺哲今請辭獲准，遺缺由市府副祕書長王秋冬兼任。國民黨議員秦慧珠表示，「還...

出走潮？北市民政局長陳永德臉書喊：好想退休！

台北市政府發言人羅旺哲三度請辭今天獲准，由議員轉換跑道任市府局處首長的北市民政局長陳永德，昨天也在臉書貼文，並貼出家人照...

交通部擬在多地推月票 邱臣遠：因地制宜才能更接地氣

交通部推動「公共運輸月票補助方案」，未來擬爭取3年200億元預算，在北北基桃、中彰投、南高屏3個生活圈推動交通月票，立院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦