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蔣市府發言人今請辭獲准 林延鳳質疑：誰累死羅旺哲？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市議員林延鳳。本報系資料照。
台北市議員林延鳳。本報系資料照。

台北市長蔣萬安上任不到2個月，市府發言人羅旺哲向蔣請辭今獲准，這也是蔣市府小內閣第一位請辭的團隊成員。民進黨北市議員林延鳳質疑，2個月不到，北市府就讓發言人「蔣」不下去，還扯出市府高層內鬥，究竟誰累死了羅旺哲？要蔣萬安說清楚。

林延鳳指出，上海官員來訪時，行程規劃與媒體接待荒腔走板，本來就該提出專案檢討報告，如今又扯出市府「暗坎」行程，又疑似不讓發言人能無後顧之憂地統一對外發言，蔣萬安更需清楚交代，究竟市府目前是誰在督導有關發言事務，新聞稿與媒體行程由誰核定，誰有主導權？

她更質疑，日前被形容成「黑官」的3位「副發言人」，並未隨著羅旺哲同進退，他們的留下，在市府如此畸形的對外溝通機制下，究竟是真有用處，還是從頭到尾就只是供奉在市府大樓裡的「花瓶」？

蔣萬安 團隊

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