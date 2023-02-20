蔣團隊上任58天開始逃跑？何孟樺轟：蔣萬安無能沒擔當

台北市長蔣萬安上任不到2個月，發言人羅旺哲三度向蔣請辭，今天下午蔣萬安請辭獲准，發言人將由副秘書長王秋冬兼任。這也是蔣萬安市府小內閣上任兩個月不到，第一位請辭的蔣市府團隊成員。民進黨台北市議員何孟樺說，「蔣萬安無能、沒有擔當，才上任台北市長58天，就讓市府團隊開始逃跑中」。

北市府副秘書長王秋冬表示，對於議員的指教，北市府尊重。

何孟樺今天在臉書表示，北市府發言人羅旺哲今天請辭，據悉他上周就曾提過辭呈，但卻被蔣萬安勸留。不過，羅旺哲這次再提辭呈要走，「其實也不怪他，因為根本不意外」。

何孟樺說，發言人是對外溝通的重要橋梁，這幾個月，蔣萬安市政瑕疵連環爆，讓發言人疲於奔命幫忙扯謊、找藉口真的很累。另外，蔣萬安又是一個沒有擔當的市長，遇到爭議不敢回覆、不敢承擔就算了，還愛推鍋給幕僚，這種個性不只無法讓下屬放膽做事，還要背一堆蔣萬安的黑鍋，這樣誰想繼續待在團隊？

何孟樺說，簡單來說，蔣萬安就只是要一個擋子彈的盾牌，那何必從媒體界挖角？國民黨自己找人出來擋啊！何說，上任僅短短58天就有人開始逃跑，蔣萬安懦弱無能的個性，恐怕將會讓更多人心灰意冷，逃離台北市政府。身為市議員，「我當然不希望看到市府繼續糜爛，殃及市民。」

何孟樺說，蔣萬安如果繼續一付沒有脊椎、領導無方的樣子，就拜託副市長李四川，好好訓斥蔣萬安、整頓市府了！「不要讓老鼠屎只會『蔣』廢話拖累團隊、拖垮市政。」