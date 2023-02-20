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台灣燈會創商機 簡舒培盼北市東區燈飾全數延展

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議員簡舒培盼忠孝東路沿線16件燈飾全數保留至月底再拆，以活絡東區商圈、帶動商機。此為作品「城市後花園」。圖／觀傳局提供
北市議員簡舒培盼忠孝東路沿線16件燈飾全數保留至月底再拆，以活絡東區商圈、帶動商機。此為作品「城市後花園」。圖／觀傳局提供

「2023台灣燈會在台北」吸引超過1200萬人到訪，昨天落幕，燈飾陸續拆除，僅東區「藝術入店」作品展至2月28日。北市議員簡舒培批北市府為德不卒，忠孝東路沿線16件燈飾今起開拆，建議應全數保留至月底再拆，以活絡商圈。北市觀傳局說，東區許多展區借用，須按時復原還回，評估安全維護及電力等問題不適合續展。

民進黨議員簡舒培指出，今年台灣燈會花7.8億元，做了很多獨特燈飾，「光展區」位在東區商圈，不只原本設置的16件燈飾，另有43處「藝術入店」作品，是東區商圈吸引人流一大特色。

她說，東區商圈受疫情3年影響，難得有機會透過睽違已久的台灣燈會帶來人潮，經地方爭取，市府雖同意延展「藝術入店」作品至228連假，但還是為德不卒，忠孝東路沿線16件燈飾，卻於今天開始陸續拆除，直呼可惜，應全數保留到228連假後再拆除，才能有效活絡東區商圈。

簡舒培進一步指出，今年高雄蓮潭燈會於2月5日元宵節落幕，高雄市為讓更多民眾看到熱門燈飾，延展部分燈飾到2月28日，也把部分作品移至蓮池潭兒童公園及壽山動物園繼續展出。既然高雄都可以延展燈飾，為什麼台北不行？

她與東區商圈的商家、里長希望市府能苦民所苦，若想整個商圈更好的話，要讓具備吸引噱頭的所有亮點留到228連假後，成為吸引遊客一大賣點，以延續燈會所帶來效益，為東區商圈創造商機。

觀傳局表示，市府當時籌辦燈會以「永續發展」為目標，自燈飾規劃階段便以「環保」概念出發，使用節能LED燈泡之外，多數作品材料以租賃或可回收材質製作。

觀傳局說，因展區覓地不易，東區許多展區是借用並須按時復原還回，考量安全維護及電力等問題，評估後不適合續展。針對可再運用的燈飾作品，觀傳局積極公開媒合，為許多作品在台北各行政區及全台找到合適的新婆家，民眾也得以再看到其風采。

觀傳局表示，在多方協調下，忠孝東路四段燈桿的燈飾將會現地保留，藝術入店43件作品延展至2月28日，其中像是東區粉圓、浪苑等店的5件作品也將原地保留，請民眾把握時間到東區走逛，重溫燈會美好回憶。

台灣燈會昨天落幕，燈飾陸續拆除，僅東區「藝術入店」作品延展至2月28日。圖／觀傳局提供
台灣燈會昨天落幕，燈飾陸續拆除，僅東區「藝術入店」作品延展至2月28日。圖／觀傳局提供

東區 燈飾 台灣燈會

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