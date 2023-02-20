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滬尾故事館學生攝影展 展現海洋文化淡水古蹟

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
第四屆海洋文化淡水古蹟全國學生攝影競賽，共有63件的得獎作品，現在於滬尾藝文休閒園區二樓滬尾故事館展出。 圖／紅樹林有線電視提供
第四屆海洋文化淡水古蹟全國學生攝影競賽，共有63件的得獎作品，現在於滬尾藝文休閒園區二樓滬尾故事館展出。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市立淡水古蹟博物館與台北海洋科技大學主辦，第四屆海洋文化淡水古蹟全國學生攝影競賽，共有63件的得獎作品，現在於滬尾藝文休閒園區二樓滬尾故事館展出，以淡水區內古蹟為主要題材，盡情發揮創意，展現學生對於淡水古蹟的想像。

透過鏡頭捕捉、記錄文化內涵以及在地產業等地方特色，並融入最新興創新科技等地方特色，以海洋文化淡水古蹟為出發點，讓這全國淡水地方特色學生攝影競賽，展現在大家眼前。

淡水古蹟博物館副研究員廖康吾表示，這次主題以淡水區為主，，分五個組別，包括了古蹟組、風景組、人文組、校園組以及創意組，以淡水區內古蹟為主要題材。

副研究員廖康吾表示，這次的得獎作品，日前有在淡水小白宮進行展出，而這次特別加場次，進行巡迴展，移師到了淡水滬尾藝文休閒園區，而這次活動共徵件138位學生的作品，學生參與相當踴躍，也希望透過學生們的創意視角，來展現出淡水每個小角落的故事，展現在大家眼前。

淡水 古蹟博物館

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