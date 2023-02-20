接連二週大執法 林口警強力取締酒駕及噪音車
林口警分局針對轄內易違規路段持續強力出擊，由員警會同市府環保局相關人員，就民眾常反映噪音車輛行駛路段，執行「環警聯合稽查」專案勤務，連續兩周末取締件數，各類交通違規共告發21件，車輛改（換）裝排氣管產生噪音通報環保局28件。
針對違規改裝如變更頭燈、車身顏色、改裝HID、LED燈泡等，依法告發處新台幣900元至9600元罰鍰，並責令其檢驗及改正。另為遏止酒駕情事，維護市民用路安全，於轄區聯外道路及易飲酒場所周邊店家鄰近路段規劃路檢點稽查酒駕。
林口警分局分局長詹志文呼籲，警方執法無假期，騎乘改裝排氣管車輛除為當地居民帶來噪音外，也將為自己帶來罰單及驗車麻煩；另酒後駕車害人害己，加重處罰得不償失，飲宴無論是飲用酒類或食用含酒精成分的餐點等，如駕車酒測值超標，處罰加重，10年內累犯者更會公布姓名及照片，呼籲開車的市民參加餐敘，如有飲酒，應以代客駕車、指定駕駛或搭乘計程車等方式歸途，以維安全。
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